Junto a Vizzotti, Kicillof destacó "el trabajo para conseguir las vacunas que escasean en el mundo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó hoy un operativo de vacunación contra el coronavirus junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la Universidad Nacional de José C. Paz, donde destacó "el trabajo articulado entre la Nación, la Provincia y el municipio para conseguir las vacunas que escasean en todo el mundo".

Kicillof subrayó que esa coordinación permite "avanzar lo más rápido posible en la inmunización de mayores de 70 años, trabajadores de la educación y la seguridad y de los y las bonaerenses que integran grupos de riesgo".

"La vacunación permite llevar tranquilidad y calma a muchas personas que se han estado cuidando mucho hace más de un año", señaló el gobernador y agregó: "Vemos la alegría de quienes se vacunan y somos conscientes de la liberación que representa para ellos y para sus familias después de tanto temor e incertidumbre".

A su turno, Vizzotti remarcó: "Estamos trabajando mucho para conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y, al mismo tiempo, para que puedan distribuirse rápidamente a todas las jurisdicciones".

"Tanto en la provincia de Buenos Aires como en toda la Argentina, la campaña de vacunación sigue a toda marcha", aseguró la titular de la cartera sanitaria nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Ya hemos inmunizado a un porcentaje muy alto del personal de salud y estamos avanzando con mayores de 70 años, con el objetivo de proteger lo más rápido posible a quienes presentan más riesgos de complicaciones si cursaran la enfermedad", agregó.

Además, Vizzotti puso de relieve "la articulación con la Universidad" de José C. Paz (UNPAZ) "y el esfuerzo de toda la comunidad que se organiza para que el plan de vacunación llegue a la población objetivo".

Según informó el Gobierno bonaerense, el operativo emplazado en la UNPAZ es uno de los tres centros para el plan público de vacunación contra el Covid-19 en el distrito, que mantiene un promedio de utilización de entre 300 y 500 dosis diarias y ha superado las 12 mil aplicaciones.

De la visita a la universidad también participaron el intendente de José C.Paz, Mario Ishii, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien en línea con el gobernador subrayó que "la clave del éxito del plan de vacunación es el trabajo coordinado entre la Nación, la Provincia y los 135 municipios".

"No hay posibilidad de avanzar si no existe una conjunción muy fuerte con todos los intendentes y las intendentas: la vacuna no tiene color político", agregó el ministro, al tiempo que valoró "la calidad profesional y la calidez de las 20 mil personas que fueron capacitadas para sumarse al operativo". (NA)