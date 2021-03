El albertismo busca superar el duelo por Losardo

Mientras desde el kirchnerismo duro salieron a celebrar con bombos y platillos la confirmación de que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia, en las filas del albertismo puro hay síntomas de que el duelo por la partida de Marcela Losardo, a quien consideraban tal vez la más alta exponente de esa corriente que se referencia únicamente en el presidente, está lejos de haberse superado.

En el mejor de los casos, según reconocían en las últimas horas en despachos del primer piso de la Casa Rosada, lo que hay en materia de sentimientos que reflejen la dolorosa -para ellos- partida de Losardo y el desembarco de un militante que si bien conoce a Alberto Fernández, “no es del palo” como el resto de los que llegaron el 10 de diciembre de 2019 junto al primer mandatario, sería “resignación”.

Para esos referentes albertistas que no terminan de asumir la nueva realidad, no son de fácil digestión las expresiones triunfales de cristinistas puros como el diputado Leopoldo Moreau o la abogada de Cristina Fernández y Directora de Asuntos Jurídicos del senado, Graciana Peñafort, que calificaron de “cuadro político” a Soria y de “excelente” su designación al frente del ministerio de Justicia.

“Acá nadie está decepcionado, los colaboradores del presidente estamos para acompañarlo y apoyar sus decisiones”, salió a diferenciarse un colaborador estrecho de Santiago Cafiero, que conoce el pensamiento del Jefe de Gabinete, uno de los que no cuestiona ésta ni ninguna otra decisión que haya tomado su jefe en estos quince meses de gestión-

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Si le preguntan a uno de los funcionarios que trabajan a diario con el presidente y que fue de los que en absoluta reserva rechazó la semana pasada todo el procedimiento que terminó con la renuncia de la “agobiada” exministra, dirá que no les gustó para nada toda esta zaga, y menos la llegada de un dirigente que hoy aparece más referenciado en Cristina Fernández que en el hombre que le ofreció el cargo. “No es lo que nos gusta, pero hay que aceptarlo”, dice el confidente.

De todos modos, otro sentimiento menos comprometido que aquel del malestar mezclado con dosis de resignación, se ha ido imponiendo en las charlas posteriores entre los funcionarios del círculo cerrado en torno al presidente, más todavía luego del anuncio realizado por Alberto en la noche del lunes a un canal de televisión durante el cual confirmó el nombramiento de Soria en reemplazo de Losardo tras ocho días de incertidumbre.

Dicen, a modo de premio consuelo, que en la coyuntura lo importante no es a quién le gusta y a quién no le gusta la desordenada partida de Losardo y la llegada con tufillo de imposición del diputado Soria, sino que el flamante ministro designado llevará adelante las profundas reformas al Poder Judicial que planteó el presidente durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

“Hay sentimientos personales que inevitablemente se mezclan, pero no hay que perder el foco de lo central que es que Martín (Soria) viene a poner en marcha la reforma que anunció Alberto en el Congreso”, dijo un funcionario de trato diario con el presidente que está convencido que a fin de cuentas lo importante es que las distintas vertientes que conviven en el Frente de Todos coinciden en un punto central: la Justicia así como está no funciona a ojos del oficialismo, y por eso merece ser reformada, una tarea en la que Soria al parecer tendrá el rol impulsor para el que supuestamente no se sentía preparada la exministra Losardo.

Todo pasará, dicen en el gobierno, pero quedan algunos resquemores. Como la frase de aquel albertista “ultra” que ante lo inevitable del paso dado por el presidente de entregar a su amiga y socia de toda la vida para nombrar a un cristinista como Soria, lanzó no sin una buena dosis de ironía: “vamos a ver cómo funciona el predicador del lawfare”, dijo.