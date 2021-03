El Chetta Racing apuesta otra vez a la potencia del preparador Sergio Torres

Desde la tercera fecha a disputarse el fin de semana del 3 y 4 de abril en San Nicolás (Buenos Aires), el preparador tornquistense Sergio Torres sumará trabajo y volverá a proveer potencia a cuatro máquinas en la Clase 3 del Turismo Nacional.

Además de los impulsores del "Larrauri Racing", donde compite el campeón José Manuel Urcera, Torres volverá a preparar los Honda All New Civic del Chetta Racing, escuadra que volverá a la competición tras no iniciar el certamen en Bahía Blanca.

Si bien la intención de Guillermo Chetta, titular del equipo, era desembarcar con la misma marca en el Súper TC2000, el propio director confirmó su reaparición en el TN, en la fecha de San Nicolás, con un Honda Civic, el cual conducirá el cordobés Ricardo Risatti.

Urcera, campeón de la Clase 3, corre con motores de Torres.

"Vamos a estar con Ricardo Risatti, y desde la tercera fecha, en Paraná, vamos a poner el segundo Honda Civic que tripulará el misionero Carlos Okulovich", señaló Chetta, en diálogo con Campeones, asegurando que los coches estarán motorizados por Sergio Torres.

Es decir que, desde la tercera cita del certamen, el taller familiar trabajará bajo con el mismo diagrama del campeonato anterior, en el que obtuvo tres victoria; dos de ellas con Urcera y la restante con el propio misionero Carlos Okulovich.

Risatti retornará a la categoría después de dos incursiones, en el 2010 y 2012, con un Chevrolet Astra y un Honda Civic, respectivamente. en tanto que Okulovich, volverá a subirse al Honda con el que venció en San Juan del año pasado.