Vóleibol: Liniers dominó en el torneo Abierto de Primera División

Finalmente regresó la actividad en las categorías competitivas de la Asociación Bahiense de Vóleibol y Liniers fue el único con resultado perfecto en ambas ramas del torneo Abierto de Primera División.

La actividad se desarrolló durante el fin de semana en Olimpo (sábado) y Liniers (domingo) bajo estricto protocolo sanitario que permitió disputar 20 cotejos.

El albinegro ganó todos sus encuentros en ambas ramas luego de superar en Primera División Femenina a Olimpo A, Tiro Federal, Universitario y Olimpo B, algo que imitaron los varones tras vencer a Universitario, Olimpo, Tiro Federal y Villa Mitre, respectivamente.

El próximo fin de semana será el turno para las categorías formativas: Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21.

Estos fueron todos los resultados del primer Abierto del año: