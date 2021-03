Cancelaron el debut de Jaguares XV en la Superliga Americana

Sudamérica Rugby canceló hoy el partido que iban a disputar el martes venidero Jaguares XV (Argentina) y Cobras XV (Brasil), por la primera fecha de la Superliga Americana.

La decisión se tomó por casos de coronavirus en el equipo brasileño, que se encuentra cumpliendo el aislamiento sanitario correspondiente y se instalará en Santiago de Chile el martes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El encuentro todavía no tiene nueva fecha de disputa, pero será reprogramado. El resto del calendario no sufrirá modificaciones en la medida que no se registren múltiples contagios en algún equipo.

En consecuencia la jornada inaugural tendrá los partidos entre Peñarol Rugby (Uruguay)-Olimpia Lions (Paraguay) a las 16.30 y Selknam (Chile)-Cafeteros Pro (Colombia) desde 20. Serán televisados por ESPN 3.

Jaguares XV llegó ayer a Chile y comenzó esta mañana con los entrenamientos.

La Superliga Americana verá disputar su segunda edición. Por la pandemia de COVID-19 sólo se llevaron a cabo 2 fechas de la temporada 2020.