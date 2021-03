Dengue: "No hay que dejar de prevenir"

La importancia del trabajo preventivo es fundamental para que no avance el dengue.

Así lo manifestó Gabriela Rozas Dennis, doctora en biología e integrante de la secretaría de Salud de la Municipalidad, en el programa De Palabra que se transmite por CNN Bahía Blanca.

Desde la semana 31 de 2019 hasta la 25 de 2020, Argentina contabilizó el mayor brote de dengue, con 56.492 casos (datos del gobierno de la pcia. de Buenos Aires).

En nuestra ciudad, el mosquito Aedes Aegypi se detectó en barrios como Tiro Federal, Barrio Obrero, Palihue, Noroeste, Bella Vista, La Falda, Villa Mitre, Pedro Pico.

Sin embargo, Graciela González Prieto, vocera del Hospital Municipal, comunicó que no se constataron casos de dengue en ese nosocomio.

Por su parte, Rozas Dennis no dejó de resaltar que se trata de una de las enfermedades virales más distribuidas en el mundo. Cada vez está avanzando entre las zonas templadas, no sólo las cálidas.

“Para que se desarrolle el dengue es necesario que se dé una tríada entre personas susceptibles a contraer una infección de este tipo, el virus presente y el mosquito vector. Si una de estas partes falla no ocurre el dengue. De todos modos, el virus puede estar circulando donde no hay mosquito y es por eso que no hay dengue.



Aedes Aegypti

Se trata de un mosquito muy oscuro, prácticamente negro. En las patas tiene bandas blancas rayadas y a los costados del cuerpo tiene bandas plateadas. Es la hembra la que sale de mañana o tarde/noche, a alimentarse de sangre y es ella la que puede contagiar el virus. El macho no pica, se alimenta de jugos vegetales.



Qué hacer si se encuentra uno

Si se encuentra un mosquito de estas características, lo ideal es tratar de capturarlo o sacarle una foto.

“Hay que llevarlo a Secretaría de Salud (Chiclana 449) o a Subsecretaría de Gestión Ambiental (Vieytes 567). Una vez que se corrobora que el mosquito es el Aedes Aegypti, se toma la dirección del vecino y se le explican las medidas preventivas.

“Para nosotros es muy importante esta información, porque se realiza un control focal para buscar criaderos”, aclaró Rozas Dennis.

Pese a que el mosquito adulto vive alrededor de un mes, los huevos lo hacen hasta un año.

“La hembra pone los huevos en paredes de recipientes que tengan agua y a los pocos días de temperaturas altas, salen las larvas, se convierten en pupas y más tarde en mosquito. Así comienza la cadena.

“El mosquito adquiere el virus del dengue si pica a una persona recién contagiada, en los primeros 7 u 8 días, cuando el virus aún está en la sangre. Se lleva el virus, y a los pocos días, a través de las glándulas salivales, ya es capaz de inyectar el virus en otra persona”.

Prevención

Desde 2009 el municipio ha reforzado intensamente el trabajo preventivo.

Durante aquel año hubo un brote muy importante que fue opacado por el avance de la gripe A, al que le siguió un nuevo brote en 2016, que superó al 2009 en cantidad de enfermos.

El último brote se registró durante 2019/2020 con reportados en varias provincias, inclusive Buenos Aires como una de las principales. Durante este período hubo alrededor de 15 mil casos más que en 2016.

“Se reparte folletería, se organizan zooms y charlas, incluso estuvimos trabajando durante toda la pandemia, sin ingresar a domicilios. Se apunta a la promoción, a explicarle a la población que la fumigación no es la solución”.

Descacharrización

En período de invierno, se lleva a cabo una campaña para que los vecinos puedan deshacerse de recipientes de todo tipo, de manera segura.

“Se llama descacharrización, y tiene como objetivo cortar el ciclo de reproducción del mosquito, controlando los recipientes con agua que pueden contener huevos. Secretaría de Salud y Gestión Ambiental se encargan de que tengan un destino final bien organizado, para que no se generan nuevos lugares de criaderos”.

También se trabaja con ovitrampas. Un método que ya se implementaba en las provincias del Norte, con muy poca inversión y muy alta efectividad.

“Son vasos oscuros, que se llenan hasta la mitad con agua, a los que se les coloca una paleta de madera. Están ubicados en diferentes unidades sanitarias de la ciudad. Si hay mosquito hembra cerca, seguramente buscará ese lugar para poner los huevos. Se recogen semanalmente y si se detectan los huevos, se hace un control de 9 a 12 manzanas alrededor del lugar, porque este mosquito vuela hasta 500 metros. Generalmente, si puso huevos ahí, es posible que muy cerca, entre 50 o 100 metros haya un criadero.

“Insistimos en el trabajo durante todo el año. Porque aunque con temperaturas bajas el mosquito adulto no aparece, los huevos resisten.

“En nuestro país, el ritmo del dengue es epidémico. Es decir, surgen epidemias que se dan cada tres o cinco años.

“Las últimas fueron en 2009 (opacada por la gripe A), 2016 (cerca de 40 mil caos reportados) y 2019 (más alarmante que la de 2016, pero coincidente con la pandemia de covid 19, por lo que también se vio poco difundida).



Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos o dolor abdominal y sarpullido.



Próximas acciones:

Los segundos y cuartos martes de cada mes se realizan recorridos casa por casa. Los agentes municipales no entran a domicilios, sólo timbrean informando sobre el mosquito y la prevención.

El próximo 23 de este mes se visitará la zona de Bella Vista y alrededores.



Melany encontró el mosquito en su hogar

“Me pican todo el tiempo”

Este el segundo año consecutivo que Melany enncuentra al Aedes Aegypti en su hogar. No tiene un gran patio, ni tachos, ni cubiertas desparramadas. Solo un estrecho pasillo de baldosas que conducen hacia su casa.

Sin embargo, no es raro ver el mosquito revoloteando debajo de la mesa, de las camas o buscando los lugares oscuros.

“Tenía las puertas abiertas, por el calor, y se me posó uno en el brazo. Lo vi medio raro, no me pareció un mosquito común. Tenía las manchas blancas en las patas. Lo maté con flit, porque quería llevarlo a analizar. Lo guardé en un frasco y cuando lo llevé a Saneamiento me dijeron que sí, que era transmisor de dengue”.

Melany es estudiante de enfermería y vive con su beba de dos años, quien tenía sólo uno cuando comenzaron a aparecer los mosquitos por primera vez.

“La verdad es que me asusté mucho. Quizás por falta de información, lo primero que pensé fue que me iba a contagiar dengue. Tenía mucho miedo por mi beba”.

“Me informé bastante después de encontrarlos porque me han picado varias veces. Ahora trato de tener cerrado, sobre todo a la mañana y a la tarde, que son los horarios en los que más pica la hembra”.

Pese a que Melany fue picada en varias ocasiones, nunca desarrolló síntomas. Su caso fue informado, nuevamente (ella ya había visitado Saneamiento ambiental durante principios de 2020), a Secretaría de Salud.