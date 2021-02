Ramiro Santiago volvió a liderar, pero Harding sumó otra derrota

Harding University volvió a perder anoche y no puede escapar del fondo de la tabla de la Great American Conference en la División II de la NCAA.

Pese a la buena actuación de Ramiro Santiago, cayó con Arkansas Tech por 89 a 76.

Indudablemente, los casos de coronavirus debilitaron al plantel —está afrontando los partidos con ocho— y obligaron a los jugadores que quedaron a estirar sus minutos.

El bahiense completó 32 anoche (promedia 36 por juego) y registró 15 puntos, con 3-7 en triples y 3-4 en dobles.

Además, colaboró con 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos de balón.

Harding (3-6) volverá a jugar este jueves, desde las 22.30 de nuestro país, ante Southern Arkansas (7-3).

Programa de partidos y actuación del bahiense

Jueves 7/1 vs Ouachita Baptist (L): 14pts, 5reb, 3as, 30m.

Sábado 9/1 vs Monticello (V): partido cancelado.

Lunes 11/1 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 14/1 vs Henderson State (L): 24pts, 5reb, 38m.

Sábado 16/1 vs Southern Arkansas (L): 7pts, 3reb, 4as, 32m.

Jueves 21/1 vs Monticello (L) : 23pts, 4reb, 4as, 37m.

Sábado 23/1 vs Ouachita Baptist (V): 22pts, 3reb, 2as, 38m.

Lunes 25/1 vs Arkansas Tech (L): 35pts, 5reb, 4as, 46m.

Jueves 28/1 vs Southern Arkansas (V): partido cancelado.

Sábado 30/1 vs Henderson State (V): partido cancelado.

Lunes 1/2 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 4/2 vs Monticello (V): 18pts, 4reb, 3as, 36m.

Sábado 6/2 vs Ouachita Baptist (L): 13pts, 7reb, 1as, 38m.

Lunes 8/2 vs Arkansas Tech (V): 15pts, 4reb, 5as, 32m.

Jueves 11/2 vs Southern Arkansas (L)

Sábado 13/2 vs Henderson State (L)

Jueves 18/2 vs Ouachita Baptist (V)

Sábado 20/2 vs Monticello (L)

Lunes 22/2 vs Arkansas Tech (L)

Jueves 25/2 vs Henderson State (V)

Sábado 27/2 vs Southern Arkansas (V)