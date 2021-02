"Mi deseo es ir a River; es mi sueño", afirmó Alex Vigo

Alex Vigo, defensor de Colón de Santa Fe, afirmó hoy que quiere jugar en River Plate y que convertirse en futbolista del "Millonario" es su "sueño".

De esta manera, le metió presión al presidente del club santafesino para que se concrete la operación: "Me pone contento que River me venga a buscar. Lo hizo el año pasado y no se dio.

Es un sueño ir a River, siempre quise ir ahí y lo tengo en la puerta", manifestó Vigo, de 21 años.

"Hicieron una oferta con mi representante, lo llamaron al presidente (José) Vignatti y mi deseo es ir a River; quiero que terminen bien las negociaciones", expresó el lateral por la derecha.

"El presidente de Colón me prometió que, si salía otra oportunidad de ir a River, me iba a dejar ir. Ojalá cumpla su promesa", indicó Vigo.

El joven defensor explicó que Marcelo Gallardo no lo llamó, que él mismo le comunicó a su entrenador Eduardo Domínguez del interés de River y que continuará entrenándose en Colón hasta que se resuelva su situación.

River pretende reforzar el lateral por la derecha ante la posible venta de Gonzalo Montiel, quien ya tuvo ofertas a principio de año del fútbol europeo que no se concretaron.

No a la oferta por "Nacho"

Por otra parte, River se tomó algunos días para estudiar la oferta que mandó Atletico Mineiro para comprar a Ignacio Fernández en ocho millones de dólares y decidió rechazarla, instando a que los brasileños modifiquen algunas cuestiones para poder avanzar en la negociación.

La realidad es que no todas las condiciones que presentó el Mineiro convencieron a River para desprenderse de uno de los mejores jugadores del ciclo de Marcelo Gallardo.

Eso no implica el final de las negociaciones ni mucho menos, pero desde Brasil deberán mejorar las condiciones económicas para seducir a la dirigencia del Millonario, sea en cuanto a montos o a formas de pago.

Es que además, River tiene la ventaja de que en Brasil los tiempos del mercado son distintos: el mercado de pases se abre recién el 1 de marzo y se extiende casi hasta fin de mayo, por lo que no está apurado por aceptar la oferta.

Mientras tanto, Nacho Fernández continúa recuperándose tras haber sido operado de varicocele y no será tenido en cuenta en el debut del River en la temporada 2021, donde el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Defensores de Pronunciamiento en los 32° de final de la Copa Argentina.