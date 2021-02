Una importante cadena quiere desembarcar en Bahía, cerró un hotel céntrico y otros lo seguirían

--Buen día, Juan. Antes que digas algo te aviso que el chiste del cabaret azul y amarillo ya está gastado.

--Uh... no pensé que estabas tan sensible. En realidad no iba a decir nada porque no es noticia que tengan esos conventillos. Así que si querés vayamos de lleno a nuestros temas de cada domingo.

--Dale, charlemos mientras esperamos que lleguen las vacunas. En una de esas tenemos suerte. ¿Leíste en “La Nueva.” que, a este ritmo, en Bahía se terminaría de vacunar contra el Covid–19 en 2035?

--Sí, más allá que el cálculo es un simple ejercicio periodístico, sería bueno que el ritmo se acelerara porque lo que es seguro es que, si seguimos así, en el otoño no habrá muchos vacunados.

--Bueno, sorprendeme como cada domingo con un tema comercial fuerte, de esos que van a dar que hablar en los próximos meses.

--Parece que nada te conforma y seguís pidiendo, pero algo traje.

--Dale, andá largando lo que tenés mientras le pido a Tito que traiga el café.

--Me dijeron que el viernes el intendente estuvo en Buenos Aires, más precisamente, en Trenes Argentinos.

--¿Qué estuvo haciendo?

--Te acordás el proyecto de Ciudad Judicial, es decir, concentrar todas las dependencias judiciales en el sector de Sixto Laspiur y Blandengues?

--Sí, no me digas que van a sacar las vías para posibilitar ese tipo de iniciativas.

--Frío. Héctor fue porque es posible que, si se concreta el ramal a Vaca Muerta, las vías se hagan muy cerca de la costa y las que pasan por la estación Noroeste y Mercado Victoria podrían ser desafectadas para ese proyecto que se iría haciendo por etapas y ya hay algunos fondos asegurados.

--¿Adónde querés llegar?

--A que le dijeron que aún no se sabe si esas vías serán desafectadas, pero lo bueno es que le confirmaron que la idea es licitar el ramal a Vaca Muerta sobre fin de año y hacer el ramal Zapala–Pino Hachado, paso fundamental para el Trasandino del Sur. Pero hay otras buenas noticias.

--Contame.

--El intendente también habló de las frecuencias del tren Bahía–Constitución y la idea es sumar una más por semana, es decir tres.

--¿Sabés algo del tren a Sierra de la Ventana?

--Sí, los funcionarios de Trenes Argentinos le dijeron a Gay que van a analizar fuertemente volver a habilitar un tren de pasajeros por la vía Pringles. Y te digo más, esta semana van a hacer todo un relevamiento de los rieles a Patagones porque quieren el regreso del tren de pasajeros entre Plaza Constitución–Bariloche, pasando por Bahía.

--Ojalá estos proyectos sean serios y sustentables y no se use al ferrocarril como propaganda electoral, como tantas veces se ha hecho.

--Tal cual. Me dicen que la idea es ver qué mejoras necesita la vía para que los trenes corran a una velocidad aceptable, es decir, unos 50 kilómetros por hora en los tramos más complicados. Veremos.

--Bueno, ¿esa es la primicia que me prometiste?

--¿No te conforma? Algún día podrías traer algo vos, de todas maneras la gran novedad no es esa, sino un dato comercial que te va a sorprender.

--Sabía que podía esperar un poco más de vos. Avanti entonces.

--Supongo que te enteraste que el grupo chileno Cencosud, dueño de Disco, Jumbo y Vea, invertirá 163 millones de dólares en la renovación de sus supermercados en Argentina.

--Sí, no me digas que el Vea de la avenida Capitán Martínez es uno de ellos.

--Así es amigo, pero esa no es la primicia que te traje.

--Andá al grano por favor.

--Según me comentó un ingeniero amigo muy bien informado, la gran novedad es que estas mejoras traen el desembarco de Easy en Bahía.

--¿La gran tienda de construcción, ferretería y mejoramiento del hogar?

--Exacto, la misma que comenzó a funcionar en el país entre 1993 y 1995 y causó furor. Por ahora no me pidas más precisiones pero te aseguro que la cosa va en serio. Según me comentaron, ya hay varios profesionales analizando el proyecto y viendo qué obras harán falta.

--Muy buen dato, Juan. ¿Tenés más novedades comerciales?

--Siempre hay. En la avenida Alem, una de sus cervecerías pioneras, que había estado cerrada desde que irrumpió la pandemia, abrirá sus puertas en un par de semanas.

--¿La de nombre bien varonil?

--Exacto. Después de un cambio de su estructura societaria reabrirá conservando su estilo pero con cambios en el salón, patio y terraza.

--Contame quiénes son los dueños...

--Lo que te puedo decir es que algunos dueños se quedaron con la fábrica que montaron en otro punto de la ciudad y otros se quedaron al frente del local. Entre estos últimos están los hijos de uno de los miembros de una sociedad que tiene, entre otras empresas, una tradicional y “clara” heladería bahiense, un bazar en calle Darregueira al 600, el bar de la terminal de ómnibus y una concesionaria de tractores y maquinaria agrícola, por ejemplo.

--Por lo que veo estuviste hablando con el contador Calzita, y supongo que los hijos de Johnny se quedan con el local de Alem.

--Exacto, pero también te traje algunos datos de la pizzería que abren Cacho Pato y Funi Rosetti en la primera cuadra de calle Chiclana.

--¿La que estará entre el local del Tero y el Víctor?

--Sí, se llamará Bohemia, pizza al corte y restaurante. Ofrecerá adelante mesas altas, como las pizzerías al paso de Buenos Aires y atrás restaurante. Cada uno con su respectiva ambientación.

--¿Cuándo abren?

--Ahora están probando las pizzas y la carta, calculan que antes de fin de mes tendrán todo listo. Así que, como te dije el domingo pasado, esa cuadra ofrecerá una muy buena oferta gastronómica.

--Che, hace rato que venimos hablando y no me dijiste nada del tema del agua...

--Siempre pedís noticias positivas, por eso no tocamos el tema. La situación sigue siendo grave, espantosa diría. Ahora se supo que si un barrio sufrió problemas los descuentos serán para todos los usuarios de ese sector.

--Dos cosas, lo que corresponde es que tengan agua y segundo, que no paguen absolutamente un peso en compensación por la terrible situación que se vivió y que se vive en muchos hogares.

--Estoy de acuerdo, y además trabajar de una vez por todas para que esto no se repita. El otro día la Unión Industrial y el Colegio de Ingenieros acordaron trabajar en una agenda común por el tema del agua.

--Sí, me enteré. Está bueno que las entidades no solo se quejen sino que intenten buscar soluciones y que, más allá de la falta de políticas públicas en el pasado, al menos se intente forjar desde acá el destino de Bahía.

--¿Qué más tenés?

--Tengo más info pero no son buenas noticias. Por ejemplo, ya cerró un hotel y hay otros dos que parecen ir por el mismo camino.

--¿Cuál cerró?

--El Hotel Egeo, que estaba en la primera cuadra de calle Rodríguez. Hay mucha preocupación en el sector porque a mediados de mes se corta el flujo de turistas que va y viene del sur y se verá realmente cuál es la situación.

--Encima hay muchas actividades que hoy son por Internet y generan menos movimiento de personas.

--Claro, por eso hay mucha preocupación en los hoteleros bahienses.

--Donde también existe muchísima preocupación es en el puerto y en la cadena agroalimentaria por el paro de los transportistas autoconvocados. Es increíble que un grupo sin personería jurídica ni representatividad tenga al puerto parado. Fijate que además de los problemas generados en la cadena de pago, hay muchos sectores como molinos, criaderos avícolas, etc que están agotando su stock y puede haber faltantes de alimentos.

--¿Pero el Consorcio no había hecho la denuncia?

--Si, pero no cortan ninguna ruta y no cometen delito. Solo miran quien entra o sale y por miedo los otros transportistas prefieren no trabajar. De hecho en Santa Fe la situación es mucho mejor porque el gobierno provincial se ocupó de despejar las rutas pero en territorio bonaerense parece que la óptica es muy diferente.

--Che, todavía no me dijiste en qué quedó el caso de las inspectoras del sistema de control de parquímetros que denunciaron por acoso a un encargado. Tremendo escándalo ventilaste.

--Por lo que sé, al encargado lo licenciaron mientras se lleva a cabo el sumario, pero mientras este tema sigue tomando temperatura acaba de conocerse otro.

--¿Otro más?

--Sí, lamento decirte que otra situación de acoso laboral y sexual se está dirimiendo por estos días en la Muni, en este caso acerca del accionar de un revisor del Departamento Contralor de Obras Particulares. De hecho, existe un sumario activo por dicha situación.

--¡Ah, bueno! Contame.

--En este caso se trata de una ingeniera civil, quien mediante una nota, con lujo de detalles, mostró su disconformidad e “incomodidad” al momento de realizar trámites en dicha área. Función que viene desempeñando desde hace más de diez años, sobre expedientes para empadronar construcciones sin permiso, como así también en la presentación de documentación para aprobar obras con permiso.

--Seguí por favor...

--Allí, un señor que según se deduce de lo expuesto por esta profesional es un poco “travieso” en sus maneras, empezó a referirse a la denunciante con lenguaje inapropiado como “mamita”, “si te gusta”, etc., poniéndola obviamente en una situación indeseable.

--Obvio. ¿Hizo la denuncia?

--Justamente. La presentó en septiembre de 2019...

--¿Y?

--Y nada. Pero un dato importante. Dentro del sumario figuran algunas declaraciones de testigos que avalan lo expuesto por esta ingeniera, quien debe bancarse cada vez que lleva a cabo un trámite en ese departamento, y lo hace con asiduidad, cruzarse con este individuo. Según cuenta, al no seguirle el juego de esas frases de tono subido, el hombre cambió drásticamente su, digamos, “coqueteo”, para literalmente hacer uso de un maltrato continuo, con términos sinceramente inaceptables.

--Esperemos que se adopten las medidas que correspondan. Y pronto.

--Sí. Es inconcebible que sucedan este tipo de situaciones en tiempos donde, por fortuna, estos hechos salen con mayor frecuencia a la luz y no quedan en las sombras de la impunidad.

--¿Algùn otro tema?

--Un par más. Cada vez hay más casos de estafas con casas en alquiler en Monte Hermoso, a través de Internet. La operatoria es la de siempre, crean un perfil trucho en las redes, muestran fotos de casas de terceros que ni siquiera administrar, por lo general, a precios tentadores. Una vez que el interesado depositó la seña, lo bloquean y desaparecen de escena. Por eso se aconseja siempre tomar todos los recaudos.

--Me dicen que para Carnaval se espera muchísima gente...

--Sí, se alquiló muy bien, lo más probable es que sea un feriado a pleno.

--¿Y el otro tema?

--Hay una buena noticia para los que todavía disfrutan de despuntar el vicio de la pelota, aunque no creo que sea tu caso, porque no te veo en las mejores condiciones físicas..

--No sos chistoso ¿Qué novedades tenés?

--Después de tanto padecer con la pandemia, está confirmada la vuelta de las ligas amateurs más importantes de la ciudad, al menos hay cerca de 4 mil futbolistas no profesionales que, en breve, podrán volver a las canchas de manera oficial.

--Claro, de manera oficial porque ya había muchos que venían jugando amistosos, incluso desde fines del año pasado, desafiando todas las restricciones sanitarias impuestas.

--Exacto. Por eso los directivos de dos de las ligas más importantes, la Asociación Bahiense de Fútbol (ex Comercial) y la de Interprofesionales, se reunieron en los últimos días con el intendente Gay y con funcionarios de las áreas de Gobierno y Deportes y acordaron un protocolo.

--¿Ya tiene fecha de inicio la competencia?

--La Comercial, al menos, pretende arrancar el 20 de febrero, es decir dentro de dos fines de semana.

--¿Y bajo qué medidas?

-- Las principales apuntan a la ausencia de público y la presencia exclusiva en los campos de juego de futbolistas y cuerpo técnico habilitados. Todos deberán usar barbijo fuera de la cancha, tendrán que tener hidratación individual para no compartir bidones, presentarse cambiados y espaciar los horarios para evitar cruces entre cada turno. Habrá veedores para que se cumpla, bajo apercibimiento de recibir fuertes sanciones.

--Bueno, me voy porque quiero conseguir algún corte barato de los que lanzó el gobierno para hacer a la parrilla.

--Supongo que el asado será a la noche, porque no te va a resultar fácil encontrar y menos hacerte de un asado.

--Dale, emprendo con fe esta misión imposible. El domingo que viene te cuento.

--Ok. Cuidate.