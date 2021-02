Nostalgia, fantasía y un viaje en el tiempo por el mundo de los Beatles

Laura Gregorietti

A 50 años de la separación de los Beatles, sus composiciones, sus historias de vida y sus récords siguen llenando páginas y dando qué hablar.

Ellos, los llamados "Fab Four" (Los cuatro fantásticos) se "cansaron" de llenar de éxitos las radios y televisiones del mundo y hoy son en parte protagonistas de del libro escrito y editado por el bahiense Eliseo Nicolás Bouquez llamado "Yo fui un Beatle y otros cuentos".

Las historias -11 en total- son de muy diferentes estilos. Algunas están escritas con narrativa argentina, más coloquial, y con expresiones propias nuestras. Otras emulan a propósito a una traducción española.

"La mayoría son imaginadas, ficciones puras. El cuento principal -y que le da título al libro- es el de los Beatles, y nace de mi fantasía recurrente de viajar por el tiempo. Tengo muy a flor de piel la nostalgia, que está presente también cuando miro una foto antigua y quiero estar allí. Ese cuento nació de una frase chiquita escrita en un bloc de notas, algo así como 'viajé a 1966 para proponerle algo a los Beatles'. La tuve durante un año reposando, pero sin imaginar que podía volverse un relato extenso", cuenta Eliseo, de 41 años.

Otro de sus relatos, "La trilogía del Club Hotel", ficcionada a partir de hechos reales cuenta la historia un amigo de Eliseo que todos los años los invita a un viaje para celebrar su cumpleaños.

"De las aventuras que vivimos durante las noches en esas ruinas de Villa Ventana, nacieron tres historias, cada una correspondiente a un año distinto. Todo lo que está allí es verídico, especialmente el último capítulo titulado 'La Sirena'".

Concentrado en su hogar del centro bahiense, Eliseo cuenta que creció jugando a la pelota en esas calles llenas de tránsito y ruidos, como cualquier otro chico, y hasta explorando algún terreno baldío de los que ya no quedan.

"A finales de los años 80 todavía era un lugar tranquilo. Hoy es más comercial, pero fui muy feliz allí, tanto en las calles como en el departamento que vivía. Hoy, estoy en pareja con Vanesa y soy papá de Helena, de 5 años, y en unas pocas semanas más, en marzo, llegará Julián y seguimos en este mismo sector de calle Sarmiento".

Fueron 4 años de trabajo aproximadamente, desde que Eliseo comenzó a escribir el cuento "Yo fui un Beatle", hasta su edición final.

"En ese lapso fui redactando otros relatos y agregando un par que había escrito allá por el año 2000. Y la cuarentena, por ejemplo, me dio un misterioso impulso… El final del cuento principal lo terminé durante madrugadas de inspiración los viernes y sábados de corrido, hasta las 5 am. En esos desvelos también aparecieron los cuentos Eternas Confesiones, Engrid´s Bookshop Y Actus Mortis", explica.

Egresado de la carrera de Diseño Gráfico de la Escuela de Artes Visuales, Eliseo recuerda que siempre le atrajo lo visual, los colores y la combinación de textos e imágenes.

"De muy chico dibujaba los logos de los canales de TV y en la secundaria diseñaba una revista deportiva, así que la vocación iba por el lado del Diseño Gráfico. Luego uno va creciendo y perfeccionándose y el sueño de un libro propio, creció más que nada en los últimos años".

"Antes era una utopía imprimir algo tuyo, pero, viendo la experiencia de colegas y con la facilidad que hay hoy para autoeditar, me decidí a sacarlo del anonimato digital y materializarlo. No hay nada más lindo para un lector que tener el ejemplar en tus manos, pasar las hojas, oler la tinta, verlo en la repisa".

Según cuenta, "la chispa inicial, la de la inspiración" siempre llega con algo de magia.

"Yo creo que es la que te dispara la idea madre. Sin ese detalle, no creo posible poder arrancar una historia. Luego viene el trabajo de imaginar qué es lo que querés contar, cómo escribirlo. Y como todo, hay momentos de disfrute y ratos de concentración. Pero la inspiración te tiene que encontrar trabajando, es así".

A pesar de que el proyecto siempre lo mantuvo un poco escondido, la idea del libro recibió apoyo unánime por parte de familia y amigos.

"Vanesa fue mi gran apoyo. Mi pareja me incentivó a creer que era posible realizarlo. Mucha gente me dio su visto bueno y querían leerlo y comprarlo antes de tiempo".

El objetivo, siempre fue un punto clave: que la gente se divierta, que reflexione, que descubra algo que no conocía.

"Escribir es hablar de lo que uno sabe y quizás el otro no. Que tenga experiencias distintas a partir de la lectura. Me han contado que leyeron un cuento a las 4 am con insomnio, o un sábado a las 8 con un mate de compañía. Un amigo me confesó que jamás en su vida había tenido un libro en su mesita de luz. Ya con esa anécdota, considero esto como una misión cumplida", cerró entre risas.

