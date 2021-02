Axel Antinori, ilusionado tras el buen debut: "Logré más de lo que esperaba"

Como para no extrañar tanto el rugir de motores, el Club Midgistas del Sur reabrirá esta noche las puertas del "Héctor Evaristo Plano" de Aldea Romana, para la continuidad de la etapa clasificatoria iniciada meses atrás.

Lejano ya el viernes 20 de noviembre de 2020, última convocatoria mecánica del CMS en el óvalo aldense, ocasión en la que se desarrolló la primera prueba con fines clasificatorios rumbo al certamen veraniego trunco.

En consecuencia, habida cuenta que se volvió a fojas cero tras la postergación del estival, el segundo capítulo a celebrarse hoy desde las 20 (se transmitirá vía streaming, a un valor de 350 pesos) definirá los 24 cupos disponibles con vistas a un lejano noviembre, cuando, si las circunstancias lo permiten, se vuelva a acelerar.

A propósito, uno de los que pisó fuerte aquel viernes, quedando cerca de acreditarse ese derecho, fue el nóvel volante Axel Antinori, tercero en la primera competencia final destinada a pilotos debutantes ganada por el joven y veloz Ezequiel Roth.

De menor a mayor, "Coqui", proveniente del karting de tierra, fue ganando en confianza y consolidando su andar con el transcurso de la jornada, hasta transformarse en uno de los candidatos para la finalísima.

"Fui tranquilo, a tratar de sumar y no hacer cosas raras. Si iba loco corría riesgo de que pase algo y ahí se complicaba el asunto. Pero se dio todo redondo, se pudo avanzar y logré más de lo que esperaba. El colchón de puntos logrado seguramente me de tranquilidad mañana (por hoy)", expresó Antinori.

"Me compliqué en la final. Faltando dos vueltas, de lo tenso que iba, me empecé a cansar y ahí tiré el cono que me relegó al tercer puesto. No se terminaba más y eso me puso un poco incómodo. Me costó un poco encontrar el punto exacto para tirar el auto al derrape. Pero le fui agarrando la mano. Esto es algo de años, hay que aprender en cada vuelta", agregó.

No es casualidad el buen desempeño mecánico de Coqui. Amén de la escuela kartista, el vínculo sanguíneo con Walter Renero es una carta fuerte a la hora de afrontar el proceso de aprendizaje en el Midget.

Gonzalo Prozorovich, ganador entre los retornados.

"Ayuda bastante tenerlo cerca. Mi tío (Walter) conoce mucho sobre esto y me da permanentes consejos sobre cómo girar y demás, además de la mano que me da con la puesta a punto, aprovechando que el auto es casi idéntico al de Alan (Renero, su primo)", destacó.

"No es una presión, todo lo contrario. Tengo mucha libertad para hacer arriba del auto. Sí sentí nervios y ansiedad por salir la primera vez, pero nada más. Con el correr de la noche me pude soltar y las vueltas me dieron tranquilidad", aclaró Coqui, quien compite con un chasis Salaberry (ex Emiliano Nuesch) y motor atendido por la familia Semeraro.

Junto a los mencionados, también aportan su granito de arena en esta nueva etapa Sebastián Rivero, los hermanos Eberling y Rubén Jacob, piloto activo de la categoría.

Disputada la primera fecha, quienes encabezan las dos tablas de puntos son Gonzalo Prozorovich, ganador de los retornados, y el mencionado Roth.