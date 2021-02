Preocupa la salud de Karina Gao, la cocinera de "Flor de equipo"

Karina Gao, la cocinera de "Flor de equipo" está atravesando un delicado momento de salud. A una semana de haber dado positivo en COVID-19 fue inducida a un coma farmacológico debido a complicaciones su cuadro de neumonía bilateral derivada del virus. "Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años", empezó la mujer, que está embarazada de 23 semanas. Y dio la noticia que jamás pensó que debía anunciar: "Les voy a pedir como último favor que recen por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen, por favor, por mí".

Su caso no tuvo mucha trascendencia a nivel televisivo porque en el programa que conduce Florencia Peña no tiene contacto con los panelistas y en su última participación no cumplió con su segmento en el estudio, sino que había salido a hacer una nota en una parrilla cercana al canal. Por este motivo, solo se aisló un camarógrafo y fue reemplazada en la cocina por la influencer Emily Lucius.

Gao está internada en el Hospital Otamendi desde que supo que se había contagiado, para que los médicos pudieran monitorear su embarazo desde cerca. De hecho, al principio se sentía tan bien que estaba muy activa en las redes sociales, donde compartía cómo pasaba sus días aislada, cómo se comunicaba con su marido y sus dos hijos, que quedaron en su hogar, y sus planes de tomar la internación como unos días de descanso.

Sin embargo, más allá de su optimismo y buen humor, en las últimas horas comenzó a desmejorar y fue diagnosticada con neumonía bilateral. "Ayer a la tarde se fue todo medio a pique, empecé a no saturar bien y me emoezño a ostar respirar mucho. La fiebre seguía persistiendo fuerte...", contó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores. Y detalló: "Tuve mucho miedo. Ayer, sinceramente pensé de todo... pasé la noche como pude".

Tras ese difícil episodio, los médicos decidieron trasladarla al sector de terapia intensiva y ponerle oxígeno. "Voy a estar mejor", manifestó la cocinera, que recibió cientos de mensajes de apoyo a través del hashtag #FuerzaKari que impulsaron sus colegas instagramer. (NA)