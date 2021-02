Al distinguir a vacunadores, Kicillof criticó a quienes cuestionan vacuna

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que no puede entender como "aún hay una campaña antivacunas", recordó que desde algunos sectores opositores "han dicho que la vacuna es veneno" y destacó que la campaña de vacunación contra el coronavirus se desarrolla "sin privilegios ni diferencias de ningún tipo".



"Hay que explicar hasta lo obvio. Basta de sembrar miedo porque los que van a aplicar la vacuna están perfectamente formados y capacitados para hacerlo. Han dicho que la vacuna es veneno y yo no me olvido", aseveró durante un acto de entrega de certificados a vacunadores de la provincia, realizado en el Hospital El Dique, de Ensenada.



"Cuando empezamos la campaña de vacunación decían 'quieren adoctrinar a la gente', acusan a los jóvenes por los contagios, y es mentira, con las excepciones que existen por supuesto. El problema lo tienen con los jóvenes", añadió.



Acompañado por el ministro de Salud, Daniel Gollan, el mandatario provincial afirmó: "Dijeron que no iban a llegar nunca las vacunas, trabajando sin pausa logramos los contratos, porque si la Anmat dice que sirve, lo aplicamos" y añadió: "No puedo entender cómo aún hay una campaña antivacunas".



"Ni te va vacunar cualquiera ni te están adoctrinando. Es una sociedad movilizada contra la pandemia. Cualquier organización te inscribe en la página oficial de vacunación, sin privilegios ni diferencias de ningún tipo", aseveró.



"Estamos entregando certificados a 19 mil de los 31 mil inscriptos como vacunadores. Es inmenso y extraordinario. Hemos enfrentado la peor pandemia con compromiso, seriedad y con los recursos necesarios", aseveró.



En tono severo, Kicillof agregó sobre los antivacunas que "hablan y mienten, envenenan", y aseveró que "hay una campaña antivacuna en movimiento, y creo que no necesito mostrar pruebas".



"Tenemos 2 millones de inscriptos, y le vamos a ganar a esta campaña inmunda contra la vacunación. El programa requiere más lugares y vamos a sumar otros lugares de vacunación", resaltó.



En ese marco, Kicillof se mostró proclive a convocar a referentes de la cultura, el deportes y de otros ámbitos ya que "a veces la gente confía más" en esas personalidades.



"Rompamos esa campaña antivacuna, les vamos a ganar porque esto es la vida y la salud", enfatizó y dijo que las discusiones "son cansadoras", tras remarcar que "venimos de una época donde lo público y subsidiario era malo".



"Bienvenidos sean todos los que quieran participar de esta gesta. Para nosotros no es sorpresa, pero queremos construir un sistema de salud donde cada trabajador y cada trabajadora sea reconocido", aseveró.



"Hemos enfrentado la peor pandemia del siglo con un sistema de salud deteriorado, lo hicimos con entereza y poniendo los recursos para que a ningún bonaerense la falta nada. No fue magia, fue el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de las autoridades, de los 135 municipios y del pueblo de la provincia de Buenos Aires", afirmó.



Por su parte, el ministro Gollán dijo que "la provincia de Buenos Aires ha sido un ejemplo de trabajo; pero también tuvimos que luchar contra una campaña feroz contra la vacuna, de parte de comunicadores y medios y dirigentes políticos también"



"Se inscribieron más de 31 mil personas para hacer esta capacitación en vacunación y la gesta es muy grande, con la que venimos enfrentando esta pesadilla", agregó el ministro.



Por último, sostuvo: "Estamos ganando esa batalla y los que apuesten en contra de la vacuna van a perder. Pronto vamos a tener las dosis necesarias, y vamos a vacunar a todas las personas de riesgo que son más de 5 millones de personas".