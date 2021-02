Opinión: El Peronismo, Unidad y Liderazgo

El tablero político local del Peronismo en Bahía Blanca es complejo y merece del análisis de su historia, respetar trayectorias, también plantear diferencias, de mucha autocrítica, de nuevas ideas y participación. El Peronismo es mucho más que algunos nombres propios. Como también debemos hacernos cargo de los errores y aciertos.

El Problema es que se padece de liderazgo y conducción que puedan aglutinar el amplio campo del Peronismo Local. No debe haber iluminados ni salvadores, sí un Equipo que trabaje con ideas claras y compartidas. Donde el trabajo, el respeto, el compañerismo, la entrega y la lealtad vuelvan a ser valores de Todas y Todos.

Además ser y parecer, cuando hay que explicar estamos en problemas. Un día un Compañero me dijo qué bueno es vivir como Peronista sin tener que decirlo.

Algunos nuevos que empujan y otros veteranos que no se corren, hacen de este mundo político local una pelea solapada por la toma del Poder. No se debe no tener en cuenta la cuarta columna que abren en nuestra ciudad algunos dirigentes nuevos y otros históricos de la Sexta que dividen aún más.

Se ve como una tarea difícil la Unidad con todos adentro, pero el resultado de las elecciones 2017 y 2019 a algunos premió y a otros castigó. Todo esto sin dudas va a encolumnar el liderazgo por el sometimiento del resultado de las urnas.

Para muchos debería existir un trabajo serio en la elaboración de dos Proyectos:

-Un Esquema de funcionamiento moderno, participativo, ágil y dinámico de un Partido Justicialista acorde a estos tiempos, que acompañe los problemas y proyectos de una Ciudad, Región, Provincia y Nación.

-Un Proyecto Programático de Gestión Municipal que elaboremos entre Todos y sea la base de la Unidad. Como también que el Proyecto se milite en los Barrios casa por casa. Un Gran Proyecto que contenga y Enamore.

Ayer por poco quizás, y hoy por mucho, o al revés, los Peronistas seguimos marcando el Futuro en la Política Local, Provincial y Nacional.

Vale resaltar que la mayoría de los Compañeros del PJ como del campo Popular y Nacional son hombres y mujeres de Bien que trabajan todos los días en sus actividades particulares y están restando tiempo a sus Familias para dársela a la Militancia. Ellos serán quienes gesten el camino al Triunfo.

Por último, la Obligación es SUMAR. Quien NO SUMA resta y la Política es Gestual, que se construye TODOS LOS DÍAS.

*dirigente peronista, extitular del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba)