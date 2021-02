Allanan el Hospital Municipal por la investigación de una muerte

La DDI allana esta noche el Hospital Municipal por el caso del hombre que murió a principios de mes cuando su familia lo llevó a la guardia de ese centro de salud y no lo atendieron.

El juez de Garantías Nª 3, Guillermo Mércuri, ordenó en las últimas horas a los directivos que presentaran filmaciones de las cámaras de seguridad de ese sector, incluyendo videos del exterior, interior, pasillos, sala de espera y salas de atención.

Desde el hospital dijeron el pasado 10 de febrero a LU2 que se hizo lo posible por reanimar al hombre, mientras que la familia aseguró que no creían esa versión y que iban a hacer una denuncia.

"Sabemos que la familia consultó en ventanilla, cuando se estaba atendiendo a un herido por un accidente en Witcomb y De Angelis, y se le comunicó que cuando se pudiera iba a ser atendido. Luego conocimos el desenlace, la pérdida de conocimiento y se lo ingresó a la guarida y se lo reanimó por cuarenta minutos. Tuvo arritmias cardiacas graves y no pudo ser recuperado", sostuvo la vocera Graciela González Prieto.

Sara Palma, la pareja del hombre, expresó no creen en esa versión: "Me lo dejaron morir y esto no va a quedar así. Vamos a ver si es cierto que estuvieron cuarenta minutos reanimándolo, porque los médicos que lo atendieron nos dijeron otra cosa".

El hombre había sido llevado el 9 de febrero a la guardia y supuestamente no lo atendieron con la rapidez que ameritaba, por lo que decidieron ir a otro hospital, pero el fallecido se desvaneció en la vereda, a pocos metros de la entrada al centro de salud, y recién ahí fue ingresado.