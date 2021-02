Agenda de miércoles: se presentan varios bahienses y Lionel Messi

Básquetbol

Se presenta Fabián Sahdi por la 22º fecha de la Liga Nacional de Brasil. Su equipo, Unifacia, recibe a las 14 a Caxias do Sul.

Habrá seis partidos por la Conferencia Norte de la Liga Argentina:

16.30, Tiro Federal-Echagüe

16.30, Salta Basket (con José L. Pisani)-San Isidro

19.00, Villa San Martín-Colón SF

19.00, Riachuelo-Ameghino (Bautista Ott)

21.30, Independiente SdE-Unión SF

21.30, Estudiantes T-Barrio Parque

Fútbol

Se pone en marcha la primera edición de la Copa Ciudad de Tornquist, destinada a niños y niñas de 6 a 16 años. A las 20 será la ceremonia inaugural, en el club Automoto.

Se jugarán dos partidos por la Copa Libertadores: Vallejo (Perú)-Caracas (Venezuela), desde las 19.15, y Royal Pari (Bolivia)-Guaraní (Paraguay), a partir de las 21.30.

Continuarán los octavos de final de la Champions League, con Borussia Monchengladbach (Alemania)-Manchester City (Inglaterra) y Atalanta (Italia)-Real Madrid (España); ambos partidos comenzarán a las 17.

Además, por los 16avos de final de la Europa League se enfrentarán Tottenham (Inglaterra) y Wolfsberger (Austria), a partir de las 14.

Mientras que Barcelona y Elche disputarán, desde las 15, un encuentro pendiente de la 1º fecha de la Liga Española.

Tenis

Se desarrollará la tercera jornada del Córdoba Open, ATP 250 con disputa sobre polvo de ladrillo el Polo Deportivo Mario Alberto Kempes.

Cancha Central

A las 14.30: Tomás Barrios (Chile) vs Josef Kovalik (Eslovaquia).

A continuación: Federico Coria (Argentina) vs Francisco Cerúndolo (Argentina)

No antes de 18.30: Facundo Bagnis (Argentina) vs Federico Delbonis (Argentina)

A continuación: Nicolás Jarry (Chile) vs Benot Paire (Francia)

Cancha número 1

A las 14.30: Guillermo Durán (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) vs Marcelo Demoliner (Brasil) y Santiago González (México)

A continuación: Austin Krajicek (EEUU) y Franko Skugor (Croacia) vs Roberto Carballes Baena (España) y Albert Ramos Viñolas (España)

A continuación: Federico Coria (Argentina) y Hugo Dellien (Bolivia) vs Rafael Matos (Brasil) y Felipe Meligeni Rodríguez Alves (Brasil)

Vóleibol

Se presentará Liniers por los cuartos de final de la Copa de Plata en la Liga Nacional masculina, que se desarrolla en Villa María, Córdoba. El Chivo chocará con Lafinur desde las 9.

Los otros cruces serán: Selección argentina menor-General Belgrano (9), Salta Vóley-Banco Hispano (11) y Universitario (La Plata)-Carlos Pellegrini (11).

Mientras que los emparejamientos por la Copa de Oro serán: Policía (Formosa)-San Lorenzo, Ferro-Regatas (Corrientes), Trinitarios-Monteros y River-AMUVOCA. Todos desde las 18.

Por su parte, se jugará la 6º fecha de la Zona 2 en la Liga Argentina femenina, con cuatro partidos: desde las 18.30, Tucumán de Gimnasia-Atenas de Córdoba y Argentina Andalgalá (con la bahiense Felicitas Barbero)-Douglas Haig (Emilia Bostal); y a partir de las 21, Banco Provincia LP-San Lorenzo y Gimnasia LP-Estudiantes LP.