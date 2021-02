Roy Altamirano: "Hay alguien más que toma las decisiones y no está en las reuniones"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

No todos celebraron la determinación adoptada por el Club Midgistas del Sur días atrás, para la vuelta del derrape al "Héctor Evaristo Plano" de Aldea Romana.

Uno de los pilotos que recogió el guante ante la propuesta del CMS (confeccionar un torneo invernal de ocho fechas y con arrastre del 20% de puntos para el próximo estival) fue Roy Altamirano, quien asegura no haberse cumplido lo acordado previamente.

"Nos tomaron el pelo. La propuesta nuestra fue hacer un campeonato de doce fechas con una de descarte. Pero el club terminó haciendo lo que quiso. No sé si estábamos hablando con Facundo (García) o era alguien más. Nos dijo que juntemos 60 firmas. No lo hicimos inmediatamente, pero llegamos a tener más de 70", afirmó.

"Nos juntamos con quince pilotos, planteamos una propuesta y la mayoría estuvo de acuerdo. Posteriormente nos reunimos con Facundo, le mostramos el proyecto y estuvo de acuerdo, siempre y cuando juntemos 60 firmas. Muchos no pudieron llegar a esa reunión que hicimos con tal propósito, pero a los días pasamos las 60", dejó en claro.

--¿Qué proponían ustedes?

--La idea buscarle la vuelta con la venta de streaming, con las publicidades del club y el apoyo de los medios. De esa forma pensábamos solventar los gastos y cuidar la economía de todos los pilotos que tanto sacrificio hacemos, para que así nos salga un poco menos. Ahora tenemos que poner toda la plata nosotros, como si no existiera el streaming y no existiera la venta de publicidades. Nada de lo que se habló tuvo validez.

"Salvo dos pilotos, los demás integrantes del top 20 votamos correr. Cualquier chico que arranca en la categoría quiere acelerar y bajar el número todos los días. Me pasó a mí en su momento y le pasa a todos. Poner en juego todo el capital de un auto para ir a la pista por nada no tiene sentido. Acá la solución estaba a la vista, había una propuesta para correr y solventar gastos, pero no se quiso. Ahora tenemos que pagar nosotros, ir a la pista sin incentivo de nada y arriesgar el capital del auto", resaltó.

--¿Decís que el club cambió su postura después de reunirse con los pilotos?

--No sé, para mí hay alguien más que toma las decisiones y no está en las reuniones. Cuando fuimos al último encuentro con la comisión, junto a (Fernand) Saldamando, (Claudio) Roth y (Emiliano) Urreta, nos comunicaron la decisión y ninguno estuvo de acuerdo. Pero bueno, ellos son los que deciden.

"El arrastre no tiene ningún sentido, tenés que ganar todo para llevarte a lo sumo 38 puntos, porque de las ocho habrá una que se descarta. No me parece arriesgar un auto para una fecha de invierno", cerró el menor de la dinastía.