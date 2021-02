Vacunas VIP: Juntos por el Cambio cruzó a Alberto Fernández y le reclamó que "no pida impunidad"

Diputados de la oposición salieron hoy al cruce de las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el caso del llamado "vacunatorio VIP" y le reclamaron que "no pida impunidad", mientras que la plana mayor de Juntos por el Cambio prepara una conferencia de prensa para mañana.

Los líderes de los tres partidos que integran la coalición, Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se mostrarán juntos este miércoles a las 18.30, según confirmaron fuentes del espacio.

Junto a los jefes parlamentarios, los referentes de Juntos por el Cambio sentarán su postura y darán a conocer los pasos a seguir por la coalición ante el escándalo y las primeras respuestas del Gobierno.

Este martes, desde México, Fernández reclamó terminar con "la payasada" y que "los fiscales y jueces hagan lo que deben", porque "no existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila", a lo cual los diputados de Juntos por el Cambio, a través de Twitter, respondieron: "No pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano".

Así se expresó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien sostuvo que "el Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso" y afirmó: "La falta de vacunas es un Problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo".

Por su parte, el diputado Luis Petri (UCR) señaló que "el Presidente dice que no es delito colarse en la fila para vacunarse" pero "el delito lo cometieron los funcionarios públicos que Proporcionaron la vacuna y montaron un vacunatorio VIP, eso se llama abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

"Si esto es una payasada, ¿por qué Alberto Fernández lo echó a Ginés González García? Haga una conferencia de prensa y explíquele a la sociedad. Háganse cargo del vacunatorio VIP", expresó a su turno el formoseño Ricardo Buryaile (UCR) e ironizó: "Pobre Ginés, lo rajaron sin motivos".

El diputado Jorge Enríquez (Pro), que presentó una denuncia sobre el tema, calificó como "vergonzosa" la conferencia de prensa que Fernández dio en México y se refirió al mandatario como "una persona desorientada, que no entiende lo que está pasando".

A su turno, Paula Oliveto (Coalición Cívica) opinó que el Presidente "tiene miedo de que hable Ginés y otros, por eso cambia las cosas y ahora justifica lo que el otro día dijo que lo indignaba", tras lo cual disparó: "No se puede ser tan pusilánime. ¿Quién nos gobierna?. Por lo menos Cristina (Kirchner) era frontal y no te vendía el personaje de racional".

"Es Profesor de derecho, y es Presidente de la Nación, ¿no cree que no le corresponde a usted decirle a jueces y fiscales lo que deben hacer? Mejor sería que le hable a las familias de quienes deberían haber recibido las vacunas que se llevaron sus VIP", sostuvo en tanto la diputada María Luján Rey (Pro).

En tanto, la diputada Josefina Mendoza manifestó: "Siguiendo las lógica del discurso oficial, ¿para qué anotan a la gente que se quiere vacunar? Si no es delito adelantarse en la fila, dejemos todo librado a la supervivencia del más fuerte o más acomodado. Pedíamos un plan por esto, justamente por esto". (NA)