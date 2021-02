Pasó la tormenta y Ramiro Santiago pudo jugar su último partido en casa

Harding University completó anoche sus compromisos como local por la División II de la NCAA de los Estados Unidos.

El equipo de Ramiro Santiago cerró las localías en la fase regular de la Great American Conference con victoria sobre Arkansas Tech (4-9) por 75 a 71.

Harding (4-8) volvió a jugar luego de nueve días, debido a que las tormentas de hielo y nieve azotaron la región durante la semana y fueron cancelados tres partidos.

Anoche, Santiago anotó 17 puntos (4-9 t3, 2/4 t2 y 1-1 t1), además de colaborar con un rebote, una asistencia y un recupero en 33 minutos.

En lo sucesivo, el equipo del exjugador de El Nacional y Villa Mitre afrontará dos juegos como visitante.

El jueves enfrentará a Henderson State (8-7) y próximo el sábado a Southern Arkansas (10-4).

Programa de partidos y actuación del bahiense

Jueves 7/1 vs Ouachita Baptist (L): 14pts, 5reb, 3as, 30m.

Sábado 9/1 vs Monticello (V): partido cancelado.

Lunes 11/1 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 14/1 vs Henderson State (L): 24pts, 5reb, 38m.

Sábado 16/1 vs Southern Arkansas (L): 7pts, 3reb, 4as, 32m.

Jueves 21/1 vs Monticello (L) : 23pts, 4reb, 4as, 37m.

Sábado 23/1 vs Ouachita Baptist (V): 22pts, 3reb, 2as, 38m.

Lunes 25/1 vs Arkansas Tech (L): 35pts, 5reb, 4as, 46m.

Jueves 28/1 vs Southern Arkansas (V): partido cancelado.

Sábado 30/1 vs Henderson State (V): partido cancelado.

Lunes 1/2 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 4/2 vs Monticello (V): 18pts, 4reb, 3as, 36m.

Sábado 6/2 vs Ouachita Baptist (L): 13pts, 7reb, 1as, 38m.

Lunes 8/2 vs Arkansas Tech (V): 15pts, 4reb, 5as, 32m.

Jueves 12/2 vs Southern Arkansas (L): 7pts, 3reb, 2as, 26m.

Sábado 13/2 vs Henderson State (L): 12pts, 5reb, 3as, 26m.

Lunes 15/2 vs Arkansas Monticello (V): partido cancelado.

Jueves 18/2 vs Ouachita Baptist (V): partido cancelado.

Sábado 20/2 vs Monticello (L): partido cancelado.

Lunes 22/2 vs Arkansas Tech (L); 17pts, 1re, 1as, 33m.

Jueves 25/2 vs Henderson State (V)

Sábado 27/2 vs Southern Arkansas (V)