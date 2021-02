Resumen de la BlizzCon 2021

por Belen "Belu" Petrini y Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

La pasada BlizzConline puso luz sobre varias de las incógnitas que nos había dejado la edición anterior, como novedades sobre Overwatch 2 y lo que podemos esperar de Diablo IV. Si bien este ano la presencialidad tampoco fue la principal protagonista, el evento pre-grabado nos permitió disfrutar de momentos icónicos junto a los desarrolladores, actores y actrices de voz, etc.

Diablo IV y Diablo II: Resurrected



Los fanáticos de este emblemático RPG no solo tendrán una nueva entrega, sino que también tendrán una remasterización de un viejo clásico. Todavía no tenemos una fecha especifica para la salida de Diablo IV, pero lo que sí sabemos es que habrá una nueva clase disponible (Pícara) y solo hace la espera más difícil. En cuanto a la remasterización de Diablo II, no habrá que esperar mucho ya que se anuncio la entrega para PC y también consolas para este año.



World Of Warcraft: Chains Of Domination y The Burning Crusade

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El mítico MMORPG de Blizzard anuncio su nueva expansión: Chains of Domination. La historia principal seguirá su curso y los jugadores llevaran la batalla directamente a los dominios del carcelero. Por otro lado, la confirmación del tan esperado paso de Classic a The Burning Crusade dejo a los fanáticos mas que contentos.

HearthStone: Forjados en Los Baldios



Para los nostálgicos, el famoso juego de cartas introduce un nuevo modo en formato clásico. Esto significa que los jugadores podrán volver a experimentar la jugabilidad de 2014, cuando el juego fue estrenado. Para los no tan nostálgicos, la nueva expansión “Forjados en los Baldíos” estará ambientada en Kalimdor, el hogar de la Horda.

Overwatch 2



Este juego no fue protagonista de la exposición, pero si se mostraron adelantos de lo mas interesantes; nuevos mapas, nueva modalidad de juego, misiones, progresos y talentos, reworks de personajes y hasta el desarrollo de una gran historia. Si algo nos quedo claro, es que Overwatch 2 es un juego con un gran equipo de desarrollo que esta trabajando muy duro para que esta secuela sea un éxito.