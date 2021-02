Falla en Dow: "El riesgo siempre va a estar, no existe el riesgo cero"

El titular del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), Walmir Morete, habló esta mañana por LU2 sobre lo sucedido anoche en la planta BB1 de Dow, donde una falla generó gran ruido y luminosidad.

Morete explicó que Dow "tuvo un problema en la generación de vapor de alta presión y debieron parar una de sus plantas porque sin vapor no puede funcionar. Como resultado, el vapor terminó yendo a la antorcha, lo que es así por protocolo, generando más luminosidad y ruido pero sin generar peligrosidad".

En ese sentido, aclaró que "la antorcha tiene que estar prendida siempre por una cuestión de seguridad de las empresas, precisamente para estas situaciones. El problema es si está apagada".

"Mucha gente cuando ve que suceden estas cosas se preocupa y algunos dicen que vamos a explotar, pero tratamos de llevar tranquilidad a la ciudadanía: lo sucedido es una cuestión operativa de la planta que ha pasado más de una vez. Tengan la certeza de que desde el CTE controlamos de forma permanente a las empresas del polo y no dejamos de trabajar durante la pandemia", aseguró Morete.

A su vez, señaló que "todas las plantas del polo son de proceso continuo, trabajan las 24 horas los 365 días de año, y pueden llegar a tener este tipo de inconvenientes. Pensemos que hay un montón de máquinas, de tecnología, que pueden fallar, se pueden romper... Hay cosas que se pueden prever y otras que no, lo que se prevé se hace con mantenimientos preventivos y lo que no, con mantenimientos correctivos. Muchas veces se habla con lenguaje técnico y no se entiende de qué se está hablando, pero estos hechos seguramente van a seguir pasando".

"Tenemos que asumir que tenemos un polo petroquímico en Bahía Blanca, que es gigante, con un montón de empresas que trabajan las 24 horas del día. El riesgo siempre va a estar, no existe el riesgo cero; pero nosotros estamos encargados de controlar y de informar para llevar tranquilidad a la gente", sostuvo.

El titular del CTE también indicó que "lo seguro es que el vapor y los gases que no son utilizados en la planta se venteen o se quemen; tiene que ser así por seguridad. La infracción a Dow no tiene que ver con eso, sino con los ruidos que genera el venteo por una misma antorcha ".

"Ayer debemos haber recibido no menos de 100 denuncias. Es entendible, porque el venteo se escuchó en todos lados", afirmó Morete.

Tras ese episodio, explicó que "nosotros notificamos a la empresa y durante la madrugada hicimos un análisis sobre los niveles de ruido que se habían generado. Después se ve si esos niveles están por encima del valor de la legislación, y en el caso de que esté por encima se labra una infracción. Se lleva el acta a la empresa, que tiene un tiempo para hacer un descargo, que llega al CTE y enviamos todos los documentos. Después el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) fija montos y la infracción que corresponde por esa falta".

Vale recordar que el 28 de junio de 2019, una explosión en la planta BB2 hizo retumbar Bahía. No hubo heridos ni peligro para la población.