A.N.I.M.A.L: "En un mundo enfermo, tratamos de dar un mensaje positivo"

El potente trío rockero A.N.I.M.A.L se reencontrará con su público el próximo viernes, a la 20, en el Hipódromo de Palermo, en un concierto en el que según su líder Andrés Giménez "más que nunca se intentará dar un mensaje hacia adelante como siempre lo hizo la banda", ante la difícil situación mundial por la pandemia de coronavirus.



"En un mundo enfermo, loco, en el que todo se fue de las manos, escribir canciones que al escucharlas traen amarguras, no está bueno. Nos gusta ser realistas, hablar de lo que pasa, pero siempre tirando hacia adelante", explicó el guitarrista y cantante.



Esa impronta positiva que históricamente caracterizó al grupo, que completan el baterista Marcelo Castro y el bajista Cristian "Titi" Lapolla, será la que prevalecerá en este regreso a los conciertos con público presencial tras el inicio de la pandemia de coronavirus, pero también es el principal vector que rige el nuevo material sobre el que trabaja actualmente.



Ocurre que el trío se concentró en los últimos meses en preparar las composiciones que formarán parte de la producción que sucederá al exitoso "Una razón para seguir", de 2018, que le valió un Premio Gardel y una nominación a los Grammy Latinos.



Sin embargo, los fans deberán esperar para conocer estas nuevas canciones porque para el concierto del viernes el grupo priorizó un repertorio plagado de clásicos y de algunos viejos temas casi incunables en vivo.



"Estamos con muchas ganas. Sentimos una alegría enorme. Estamos más nerviosos que lo habitual. Es como esos shows que preparás durante meses, como la presentación de un disco o un concierto en un gran estadio", graficó Giménez.



Y anticipó: "Siempre tocamos de 16 a 18 canciones en nuestros shows. Solemos repasar unos 12 clásicos y el resto del material lo vamos variando, pero esta vez haremos una lista más larga con unas 22 canciones. Decidimos para esta ocasión tocar muchas canciones que nunca hacemos en vivo y que seguramente a la gente la va a llevar a momentos especiales de su vida".



En diálogo con esta agencia, el fundador del grupo, que en los `90 sacudió la escena local metalera con su novedoso sonido y sus letras de marcado corte social, se entusiasmó ante la posibilidad de volver a tocar en público, contó la manera en que la formación aprovechó el obligado parate por la pandemia y destacó la necesidad de continuar en la línea de "ser realistas en las letras, hablar sobre lo que ocurre, pero aportando una mirada positiva".

--¿Cómo impactó en el grupo la prohibición de shows en vivo por la pandemia? ¿Lo tomó como un freno a sus actividades o sirvió para trabajar nuevo material?

Andrés Giménez: --Cuando empezó todo lo tomamos como algo que podía pasar pronto pero empezaron a pasar los meses, a llegar noticias muy fuertes de todos lados, y nos fuimos acomodando a esta nueva forma de vivir. Hicimos algún show por streaming, como el del Cosquín Rock. Es un formato que está bueno pero el calor y cariño de un show en vivo es único, al igual que como lo es para un actor o un futbolista. Con el paso de los meses, uno empieza a maquinar, pero nos acomodamos y empezamos a componer para un nuevo disco. Tratamos de sobrellevar el panorama, llevar lo oscuro a claro y no dejarnos persuadir por el miedo. Siempre hay que ser conscientes de lo que pasa pero con un aura de positivismo.

--¿Cómo se transmite en este momento ese positivismo desde el escenario?

--Ya asistir a un show o a un evento permite que te distraigas por unas horas. Aunque no se pueda hacer pogo ni nada de eso, cantar las canciones, estar en comunión con otra gente, estar vibrando un mismo sentimiento, es otra adrenalina. Va a ser único, emocionante y pasional a la vez porque sin tocarnos vamos a estar unidos por algo mágico. Cuando uno se llena el alma con alegría y cosas linda, creo que le hace bien a todos. El cuerpo recibe otras defensas.

--La banda siempre se caracterizó por hablar de los padecimientos de los sectores socialmente más postergados. ¿Será la pandemia de coronavirus la gran temática abordada en el próximo disco?



--Desde el primer disco siempre fuimos de hablar mucho de lo que sucede a nivel social pero no desde un lugar inventado, sino desde lo que vivimos a diario. Nos nutrimos de eso. Seguramente, en el próximo disco va a haber letras sobre lo que está viviendo el mundo culturalmente, socialmente, de las diferencias que cada vez son más fuertes, sobre lo que significa vivir en medio de una pandemia. No hace falta nombrar al coronavirus porque a veces una letra puede decir mucho más sin decir cosas literales.



--A raíz de lo ocurrido en los últimos tiempos, ¿cómo se resignifican las viejas canciones de A.N.I.M.A.L?



--Hay canciones que las escuchás hoy y lamentablemente son totalmente actuales, como el caso de "Poder latino". Eso quiere decir que el mundo no cambió mucho. Las letras son atemporales y esto está buenísimo por un lado, pero por otro es un garrón.



--Las viejas letras tienen vigencia y las nuevas líricas refuerzan el mensaje que la banda siempre quiso dar, pero lo que sí será diferente será el panorama que tendrán el viernes de la audiencia a partir de la distancia social que obliga a estar separados en burbujas.



--Totalmente. Hay que aprender todo de nuevo. Arriba del escenario hay que mantener esa cordura para hacerle entender a los chicos que si nos cuidamos entre todos habrá más shows, más diversión y más trabajo para todos. Hay que tener mucha consciencia de eso. Estamos viviendo una pandemia y hay que cuidar lo que tenemos por el momento. Fue una sorpresa muy grande cómo se vendieron las entradas para este show porque muchas veces el miedo paraliza, pero en este caso hay una euforia muy grande de la gente por estar. Me siento muy agradecido. Va a ser un placer tocar ahí.