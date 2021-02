Guido Pella no podrá jugar el Córdoba Open por dar positivo de Covid-19

La tercera edición del Córdoba Open ATP250 de tenis comenzará mañana en las canchas del Polideportivo Kempes, sin la presencia de público, y con el bonaerense Diego Schwartzman, noveno en el ranking, como máximo favorito, mientras que Guido Pella (44) no participará por dar positivo de coronavirus.

El bahiense venía de disputar el Abierto de Australia, donde cayó cayó en sets corridos ante el croata Borna Coric.



En el primer día de competencias se disputarán solo dos encuentros del cuadro principal, con los enfrentamientos, desde las 18.30, entre Daniel Galán (Colombia, 115) ante el eslovaco Josef Kovalik (124), y el español Jaume Munar que jugará en segundo y último turno ante el chileno Nicolás Jarry (sin ranking).



Mañana, además, se finalizará el cuadro de calificación con los juegos entre el argentino Facundo Bagnis y el brasilero Pedro Sakamoto, más el encuentro que mantendrán el argentino Juan Manuel Cerundolo frente al también brasilero Joao Menezes.



Al finalizar la clasificación, de donde avanzarán cuatro tenistas, quedará definido el cuadro principal, que tiene además del "Peque" al francés Benoit Paire (28), al serbio Miomir Kecmanovic (42) -entrenado por David Nalbandian-, y al español Albert Ramos Viñolas (46) como los principales aspirantes a quedarse con el cetro.

Guido Pella se perderá el ATP 250 de #Córdoba 2021: el argentino dio positivo de COVID-19 en el testeo previo a ingresar a la burbuja del torneo según lo informó la organización del torneo. ​❌🇦🇷

El ganador del año pasado, el chileno Christian Garín, no estará presente para defender el título de 2020, el que se adjudicó al vencer a Schwartzman en la final, en tanto que el cordobés de Jesús María Juan Ignacio Londero (83) buscará volver a posicionarse en el ranking con un buen rendimiento en el certamen que ganó en 2019.



Si bien aún no está definido el orden de partidos para el primer día, los cuatro primeros preclasificados (Schwarztman, Paire y Kecmanovic) esperarán en segunda ronda su debut.



Los cruces de primera ronda serán: Hugo Dellien (Bolivia, 112)-Marco Cecchinato (Italia, 79); Londero-Ramos Viñolas; Daniel Galán (Colombia, 115)-Jozef Kovalik (Eslovaquia, 124); Nicolás Kicker- rival viene de la Qualy; Pedro Sousa (Portugal, 107)-Federico Delbonis (Argentina, 77); Thiago Monteiro (Brasil, 83)-rival viene de la Qualy.



El cuadro principal se completa con los juegos entre Roberto Carballes Baena (España, 97)-Joao Sousa (Portugal, 93); Thyago Seyboth (Brasil, 117)-rival de la Qualy; Dominik Koepfer (Alemania, 68)-Federico Coria (Argentina, 92); Francisco Cerundolo (Argentina, 146)-Gianluca Mager (Italia, 96); Jaume Munar (España, 101)-Nicolás Jarry (Chile).



El argentino Nicolás Kicker, sin ranking tras haber estado suspendido dos años y siete meses por haber sido encontrado responsable de amaño de partidos, recibió una invitación especial para poder participar del abierto cordobés.



El torneo repartirá 250 puntos para el ganador, 150 para el finalista, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas y 20 para los que alcancen segunda ronda.



Mientras que el dinero a repartir en total en premios será de 325,270 dólares, casi la mitad de la edición pasada.



Los encuentros a partir de mañana comenzarán a las 14.30, todos a jugarse en la cancha principal del predio montado como cada año junto al estadio Mario Alberto Kempes, que en esta oportunidad tendrá reducida las tribunas, ya que no podrá asistir público y los pocos lugares disponibles son para los miembros de los staff que acompañan a los jugadores. (Télam).