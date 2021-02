Video: la participación argentina en el inicio del Súper Rugby Australia

El medio scrum argentino Tomás Cubelli, quien comenzó el partido como suplente, marcó un try en la derrota de Western Force como local ante Brumbies, vigente campeón, por 27 a 11, en un cotejo jugado hoy en la primera fecha del certamen Super Rugby de Australia.

Western, en donde fueron titulares los forwards Santiago Medrano y Tomás Lezana y no fue citado el medio apertura Domingo Miotti, jugó de local en el HBF Park de la ciudad de Perth.

Los tantos de Brumbies fueron conseguidos con dos tries, tres conversiones y dos penales de Noah Lolesio, un try de Irae Simone y otro de Issak Fines, mientras que Western sumó a través del try de Cubelli y dos penales de Ian Prior.

El primera línea Medrano fue reemplazado a los 46m. por Greg Holmes y Cubelli entró a los 51m. por Ian Prior, en tanto que el tercera línea Lezana actuó hasta los 55m. y lo reemplazo Tim Anstee.

Mirá el compacto del partido con los jugadores argentinos:

Super Rugby AU | Force v Brumbies - Rd 1 Highlights@BrumbiesRugby were denied a bonus point at @westernforce despite a dominant 27-11 win in Perth.#SuperRugby #SuperRugbyAU #FORvBRU pic.twitter.com/EDPFNQYiCk — Super Rugby (@SuperRugby) February 19, 2021

Todo "rojo"

A primera hora, en el Suncorp Stadium de Brisbane, Reds venció con holgura a Waratahs por 41 a 7 con tries de Filipo Daungunu (2), Jack Campbell, Alex Mafi y Llaisa Droasese, con cinco conversiones y dos penales de James O'Connor, mientras que el perdedor señaló un try por intermedio de Jake Gordon convertido por Will Harrison.

En la segunda fecha hará su presentación Rebels (ante Reds, el viernes próximo 5.45), que cuenta con los argentinos Lucio Sordoni e Ignacio Calas. La fecha se completará el sábado 27, en horario similar, con Brumbies-Waratahs.

Este es el resumen del encuentro:

Super Rugby AU | Reds v Waratahs - Rd 1 Highlights@NSWWaratahs defended valiantly after going a man down, but a blistering first 18 minutes set @redsrugby on the path to victory.#SuperRugby #SuperRugbyAU #REDvWAR pic.twitter.com/hLgjBQN8bF — Super Rugby (@SuperRugby) February 19, 2021

Nuevas reglas

En esta temporada los australianos implementarán cambios reglamentarios. Por ejemplo el lineout es a favor si la patada es en campo propio y sale más allá de la línea de 22 y pica antes o el drop para la salida desde el ingoal.

También se sumó un máximo de 30 segundos para hacer las salidas de mitad de cancha, el Try de Oro en caso de empate y los árbitros fueron instrumentados para que agilicen la salida de la pelota en los rucks (cinco segundos máximo) y a evitar los reseteos en los scrums. (Télam/La Nueva.).