Qué se sabe y qué no sobre la vuelta a las aulas en Bahía Blanca

A días de que vuelvan las clases presenciales a Bahía Blanca, aún faltan precisiones sobre el comienzo del ciclo lectivo 2021.

Ya se confirmó que el 17 de febrero volverán las clases para los estudiantes que se atrasaron durante 2020, el 1 de marzo para la totalidad de la primaria y el 8 de marzo para todos los estudiantes secundarios. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo será esa vuelta.

El Inspector Jefe de Región 22, Claudio Raúl Martini, dijo en diálogo con La Nueva. que "la presencialidad vuelve a las aulas como lo dispuso la Provincia por resolución, pero el esquema de su implementación se va a definir el 12 de febrero, cuando se reúna el Consejo Federal compuesto por los 24 ministros provinciales y el ministro nacional".

Es decir que el próximo viernes se sabrá de qué forma se retornará a las aulas, qué días y en qué horarios de acuerdo a los niveles y cursos: "Va a depender del establecimiento, de la cantidad de matrículas, de la condición epidemiológica; hay muchas variables", señaló Martini.

El inspector indicó que el retorno al aula se iniciará el 17 de febrero, cuando arranque el período de intensificación de la enseñanza que "será presencial, excepto alguna situación particular donde el chico o la familia manifieste alguna cuestión de salud".

En ese sentido, Martini destacó que Bahía "tiene números muy por debajo de la media provincial" con respecto a la cantidad de alumnos que no pudo completar sus estudios en 2020.

"Eso muestra el gran trabajo que han hecho los docentes, situación que es para agradecer, destacar, valorar y ponderar. En el 2020 se han reinventado y han hecho un trabajo inédito, y gracias a ese trabajo esta región muestra números inferiores a la media provincial", remarcó el inspector.

Martini también indicó que los protocolos que se implementarán en el ciclo lectivo 2021 fueron definidos por el Plan jurisdiccional de regreso seguro a clases, que se aplicó el año pasado en aquellos distritos con baja circulación que tuvieron cierta presencialidad en los últimos meses. De todas maneras, puede sufrir alguna modificación de acuerdo a la situación epidemiológica y las decisiones de las autoridades sanitarias.

En base a ese plan, señaló que este regreso a las escuelas será con medidas de protección —como barbijo y alcohol—, distanciamiento social, ventilación en los espacios de estudio, sanitización y armado de grupos con determinada cantidad de alumnos para trabajar de un modo seguro.

Vale destacar que en este comienzo de clases no estarán en funcionamiento los comedores escolares, según confirmó la titular del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Fabiola Buosi, quien remarcó que sí se le dará continuidad a la asistencia con bolsones alimentarios al menos durante febrero y marzo.

Al ser consultada sobre los quioscos que están dentro de las escuelas, Buosi aclaró que en esta primera etapa tampoco podrán abrir, tal como establece el plan jurisdiccional.

¿Y qué pasará con el transporte público cuando arranquen las clases?

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, indicó que desde Provincia aún no enviaron detalles, pero "nuestra idea es agregar más coches en los horarios críticos y adaptar las frecuencias de acuerdo al regreso escalonado".

El funcionario indicó que no se pedirá un certificado de circulación y que cada unidad funcionará de acuerdo a la capacidad máxima del 60 %.

Qué dice el plan jurisdiccional

A través de la Resolución CFE N° 364/2020, el Consejo Federal de Educación aprobó el año pasado el "Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores", que contempla la posibilidad de cambios de acuerdo a la situación epidemiológica.

Este plan de la provincia de Buenos Aires plantea distintas etapas para el retorno a la presencialidad, aunque no menciona plazos.

Según se detalla en el documento, en las escuelas habrá —en la primera etapa— grupos reducidos de estudiantes con distanciamiento social: 2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula, siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de higiene, protección, limpieza y ventilación de los espacios.

Un ejemplo de distribución



También se indica que el ingreso y egreso de la escuela será en horarios alternados para los distintos grupos, de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de personas (estudiantes y familias) y, a su vez, se genere menor concentración de circulación en la vía pública.

A su vez, dice que las jornadas de clases presenciales serán reducidas para los estudiantes (3 horas y medio máximo), procurando mayor tiempo de clases para los años de estudio priorizados; y que durante la primera etapa, la jornada máxima de estancia en la escuela será de 2 horas.

"Las clases presenciales se organizarán en bloques de una duración máxima de 90 minutos, separados entre sí por un tiempo de descanso que dura 15 minutos. En ese lapso deberá realizarse la higiene personal de estudiantes y docentes y la ventilación de los ambientes. En la primera etapa habrá un solo bloque de clases de 90 minutos, sin recreo", describe el documento.

También da detalles sobre el tiempo de descanso e higiene personal: "Los tiempos escolares entre bloques de enseñanza deberán ser organizados con actividades vinculadas al descanso y a la higiene, procurando que los grupos no compartan el mismo espacio físico en el mismo momento. Si la escuela no cuenta con un ámbito adecuado para el descanso, luego de la higienización, los grupos dispondrán del tiempo de descanso dentro del aula mientras ésta se siga ventilando".

Indica que durante esos momentos se deberá: a) mantener distanciamiento de 2 metros como mínimo; b) uso permanente de tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y mentón; c) evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros; d) no compartir juegos, celulares, objetos personales, etc.

Otros aspectos que se remarcan en este plan para el retorno a las aulas:

-el personal de la escuela deberá tener vigente el permiso de la aplicación CUIDAR y los estudiantes deben llevar, en su cuaderno o carpeta, una Declaración Jurada firmada por la persona adulta responsable en la que se deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir al establecimiento educativo;

-se efectuará el control de temperatura corporal a quienes entren;

-el ingreso de familiares se realizará con turno previo o por solicitud del equipo directivo, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y uso obligatorio de tapaboca;

-para el ingreso y retiro de estudiantes de la escuela se designarán espacios exteriores específicos para que las personas que los acompañan puedan dejarlos y retirarlos;

-el uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el tiempo que dure la permanencia en la escuela para la totalidad de los estudiantes; y los docentes utilizarán siempre máscaras de acetato y tapabocas;

-a la hora de conformar los grupos de estudiantes en los que se estructurarán las clases presenciales, los docentes considerarán aquellos casos donde el uso de transporte escolar o público sea inevitable y procurarán, siempre que sea posible, evitar que las personas se trasladen simultáneamente y en hora pico;

-los primeros y los últimos años de cada nivel escolar tendrán, en las distintas modalidades, prioridad para regresar a las clases presenciales;

-la continuidad pedagógica y la participación de estudiantes con condiciones de salud crónicas y/o discapacidad, y de las estudiantes embarazadas será garantizada a través de materiales impresos y/o publicados en la plataforma educativa "Continuemos estudiando", evaluando en cada caso la importancia del retorno a la escuela, la necesidad de apoyo y acompañamiento y las condiciones sanitarias y de seguridad específicas que se requieran;

-en las escuelas deberá haber disponibilidad de agua para la limpieza del establecimiento e higiene personal, ventilación suficiente y correcto funcionamiento del sistema eléctrico y de gas;

-las escuelas deberán tener una sala destinada para el aislamiento de personas con síntomas compatibles con coronavirus y ante la aparición de un caso sospechoso los directivos deberán comunicarse con las autoridades sanitarias para hacer la correspondiente evaluación.