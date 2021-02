"No están dadas las condiciones para una presencialidad total", aseguran desde ADUNS

La secretaria gremial de ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur), Paula Rizzo, dialogó esta tarde por LU2, en relación al inicio ciclo lectivo 2021 y la chance del regreso a las aulas.

"Yo creo que no están dadas las condiciones para una presencialidad total", señaló Rizzo en "Hechos de Radio".

"En realidad en la Universidad Nacional del Sur y las escuelas preuniversitarias no hay nada definido. Supongo que las autoridades tendrán que ponerse en contacto en estos días. Supongo, quiero creer y esperar que nos van a llamar a nosotros como gremio, ya que como gremio y docentes, tenemos que estar en esa discusión", dijo la dirigente del sindicato cuyos afiliados se desempeñan tanto en el ámbito universitario como en las instituciones de los niveles inicial, primario y secundario que dependen de la UNS.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió hoy al comienzo del ciclo lectivo y dijo que el objetivo es que "tres días a la semana cada estudiante tenga clases en las escuelas".

"Todos quisiéramos que la presencialidad exista pero hablar hoy en día de una presencialidad absoluta me parece que es medio imposible. No hay manera de llevar adelante protocolos que permitan una presencialidad total, entonces tendríamos que estar pensando en algo mixto", dijo la representante de los docentes y auxiliares docentes de la UNS y las escuelas que dependen de la casa de altos estudios.



Universidad Nacional del Sur.

"Esto nos genera unas cuantas dudas, por un lado está lo sanitario, que todos tenemos que tener en cuenta. Las condiciones en enero en Bahía no fueron muy halagüeñas como para estar pensando en cómo va a ser el regreso (a las aulas) y aún no tenemos una base de gente que esté vacunada como para estar pensando que estamos protegidos. Ahí hay muchas cuestiones a tener en cuenta", agregó la secretaria gremial.

"Si llegamos a la posibilidad de poder hacer algo presencial, habrá protocolos y cómo poder implementarlos, de qué manera y si las condiciones edilicias están dadas para que eso exista. Y, por supuesto, la cuestión del personal docente y auxiliar. Porque los protocolos hablan de limpieza, intercambio de aulas, de un montón de cuestiones que después hay que llevarlas a la práctica", avisó.

Por otro lado, Rizzo señaló otra incertidumbre que genera en el gremio la posibilidad de que las clases regresen de manera presencial y también a distancia o de forma virtual, tal como lo fue el año pasado.

"Como docentes nos preocupa la posibilidad de una modalidad mixta, porque realmente en 2020 nos pusimos al hombro la educación. Trabajamos un montón, tuvimos que cambiar todos nuestros mecanismos de trabajo para poder hacerlo de manera virtual, poniendo (plata) de nuestro bolsillo para poder conseguir más Internet, mejor conectividad, nuevas computadoras… lo hicimos con gusto porque nuestro interés está en dar clases y estar presentes. Pero nos preocupa cómo va a ser el trabajo (este año), si se nos va a pedir mucho más trabajo adicional y cómo va a funcionar esto", señaló.



Escuela de Agricultura y Ganadería.

En cuanto a la chance de una presencialidad absoluta, incluso con los protocolos del caso, Rizzo no fue muy optimista.

"Yo creo que no están dadas las condiciones para una presencialidad total. Y para pensar en una presencialidad de un día un grupo (de estudiantes) y otro día otro, habría que pensarlo y analizarlo mucho. Se necesitarían más medios, más infraestructura y más personal. Es algo que hay que discutirlo y bastante. El rector, lo que ha dicho, es que la Universidad vuelva de manera virtual todo lo que se puede y algunas cuestiones que virtuales no se pueden, ir llevándolas a las prácticas presenciales. No es lo mismo en las escuelas, es una responsabilidad muy grande para todos y todas los que queramos estar retornando porque hay docentes de riesgo; docentes con familiares de riesgo y alumnos y alumnas; que son de riesgo o tienen familiares convivientes de riesgo. Todo eso hay que sopesarlo", insistió.

Por último, explicó que desde el gremio "no tenemos cita ni, nada claro aún. Estamos esperando que en estos días ya nos estén llamando y empecemos a trabajar en este regreso".