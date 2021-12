"Liniers está en un momento que necesita resultados y nosotros se lo tenemos que dar"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

En marzo de este año, a los 32 años, Mauro Martínez le contaba a La Nueva que se iba de Liniers, porque "los objetivos no son claros, perdí la motivación y por eso dejo de jugar”.

Algunos meses después y tras la salida de Walter Carrio como entrenador, el Turu volvió al club de sus amores y ayer sumó una nueva estrella para su palmarés, tras ganar la final de la Liga del Sur ante Huracán.

-¿Qué me decías hace unos meses si te hubiera dicho que ibas a ser el central titular en la final de Liniers campeón?

-Que era imposible. Internamente confiaba, confiaba en que podíamos. Conozco mucho a mis compañeros, sé que son los mejores. Solamente había que ordenar la cabeza, estaba un poco revuelto el asunto. Había que acomodar roles, interpretar la función que tenía que cumplir cada uno. Eso se empezó a acomodar y se empezó a ver un equipo más sólido y los resultados están a la vista. Esto es un puntapié para que Liniers siga teniendo resultados, el club está en un momento que necesita resultados y nosotros se lo tenemos que dar. Hay que meterle, seguir empujando porque Liniers necesita resultados.

-En su momento te fuiste, explicaste tus razones, volviste...supongo que pegaste la vuelta para vivir estas también...

-El que me conoce sabe que yo soy así, soy muy competitivo. Me gusta más la competencia que el juego en sí, y lo que hago lo intento de hacer bien sino no lo hago. Cuando vi que el grupo iba para otro lado y no me sentía identificado o cerca de tener resultados, me bajé. Preferí no ser una carga y dedicarme a otra cosa. Quizás me equivoqué en ese momento hablando o dando muchas explicaciones, que no tendría que haber dado, me lo tendría que haber guardado para mí. Eso fue un error mío que ya lo asumí y lo charlé con los dirigentes cuando volví. Soy así y tengo que corregir esas cosas.

"Cuando sentí que estábamos para volver a ganar, volví porque estoy convencido de que este grupo puede tener muchos resultados y puede tener muchos más resultados. Liniers está en un momento en el que tiene que exigir resultados y nosotros se los tenemos que dar. Por eso me fui, por eso volví y ahora estoy feliz de que ganamos la Liga pero pensando en que el domingo tenemos que ganar, porque tenemos que clasificar en el Federal; Liniers necesita más y nosotros se lo tenemos que dar".

-Recién Tomi (Onorio) decía en medio de los festejos "vamos por todo", ¿esa es un poco la idea que tienen?

-Hay que entender eso, asumir la responsabilidad y entender que Liniers está en un momento que necesita un salto, dar ese paso adelante que no podemos hace tantos años. Lo entendimos, hay una línea marcada de que tenemos que ir por eso, tenemos que conseguir resultados.