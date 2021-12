Bochas: se inicia la serie de los playoffs del torneo de tercetos

Los cruces de los ocho mejores equipos de la fase regular comenzarán a medirse esta noche en el Campeonato Oficial por Tercetos de Primera división A y B, respectivamente.

El primero de la fase regular de la máxima categoría, Barrio Hospital, se medirá con el octavo (Tiro Federal), con ventaja de cancha. Hoy lo harán en Estomba 1117 y el viernes irá la revancha en el estadio Oscar Guerrieri.

En caso de un tercer partido la sede volverá a cancha del conjunto integrado por Marcelo Osores, Daniel Vitozzi y Danilo Escobar.

Los otros cruces son: 9 de Julio-Independiente (arrancan esta noche en el estadio del primero), Leandro N. Alem-La Armonía (el primero va en la cortada de calle Azara) y Olimpia-Almafuerte (se inicia en Castelli y Juan Molina).

En la B, por su parte, las series también arrancan esta noche y los cruces quedaron así: Independencia (2°) vs Dublin (7°), Velocidad y Resistencia (3°) vs La Falda (6°) y Río de la Plata (4°) vs San Martín (5°).

Cabe destacar que el primer puesto de la tabla general fue para Talleres, conjunto que viene de consagrarse campeón de parejas con Aníbal General y Emilio Mariani como integrantes.