Otra modalidad de fraude: crecen las estafas con falsas ofertas laborales

Un aumento de falsas ofertas laborales enviadas por estafadores, mediante WhatsApp o correo electrónico, se registró durante las últimas semanas bajo la modalidad del denominado “fraude por reclutamiento”, a través del cual contactan a las víctimas.

En una etapa posterior del engaño, los delincuentes solicitan a los receptores de los mensajes el envío de sus datos personales y dinero para supuestos gastos administrativos, con el aparente fin de acceder a una entrevista de trabajo u obtener empleo.

Sin embargo, la información suministrada por las personas blanco de este delito -en algunos casos consumado y en otros tentado- se utiliza para abrir cuentas en bancos digitales, en las que los delincuentes depositan el efectivo producto de otros fraudes.

Según el análisis de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal federal Horacio Azzolín, en torno de esta metodología delictiva los damnificados reciben un e-mail con una propuesta de trabajo de una compañía que eventualmente puede tener sede en el extranjero y no contar con sucursales en nuestro país.

En ese contacto inicial se hace referencia a una búsqueda laboral o solicitud de empleo falsas, debido a que “la víctima no efectuó una postulación ni gestión para dicho trabajo”.

“La oferta laboral se presenta como muy beneficiosa, ya sea por las condiciones de trabajo, ausencia de requisitos de formación o experiencia en el tema, poca carga horaria, o bien por la muy buena remuneración ofrecida”, se informó desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su web.

“La segunda instancia de la estafa consiste en atravesar un pequeño proceso de selección, que puede incluir entrevistas telefónicas o vía Skype. En este último caso se observa que, generalmente, la imagen no funciona, por lo cual la 'videoconferencia' se limita a un intercambio de voces sin imágenes”, agregó.

Después de la fase de entrevistas mendaces, los autores del ardid ponen al individuo afectado en conocimiento de “requisitos administrativos-legales, como la tramitación de una visa de trabajo en el país receptor, promoviendo el contacto” con un tercero que al parecer la gestionará.

Este desconocido se encargará de recabar información relevante de la víctima, contactándola por los canales mencionados.

“Primero le solicitará sus datos personales, documento de identidad, fotografías del pasaporte propio y/o del grupo familiar, o datos sobre cuentas bancarias, CBU, entre otros”.

“En algunos casos se les exige (por presuntos motivos administrativos) el pago de una suma de dinero determinada, que deberá enviar a través de alguna empresa de servicios financieros”, continuó el informe.

Así se materializa y queda en evidencia la defraudación, porque una firma que pretende emplear a alguien no requerirá previamente la remisión de montos dinerarios.



Cuatro señales de alerta



Una de las claves para navegar de manera segura en Internet es ser cuidadoso con los datos que se publican en las redes sociales, teniendo en cuenta el funcionamiento de organizaciones criminales que procuran captar esa información para delinquir.

Al respecto la UFECI aconseja “revisar y configurar adecuadamente las opciones de privacidad en las redes sociales para evitar exposiciones involuntarias”.

Si se recibe una oferta laboral vía correo electrónico, hay que prestar atención a “4 señales de alarma”.

Por un lado la falaz proposición se relaciona con una postulación que el destinatario nunca realizó y el empleo ofrecido presenta escasa carga horaria, “permite trabajar desde su domicilio, tiene muy buena remuneración y no exige conocimientos previos”.



Para detectar el artilugio y no ser estafado, también es necesario estar alerta a otra característica: los contactos con la supuesta empresa son “impersonales” o los sujetos que contactan a la víctima no “tienen rostro”, o se excusan con “inconvenientes con la imagen”.

El cuarto aspecto para advertir la tentativa o consumación de un fraude por reclutamiento es que se pida el envío de “información personal, fotos de documentación propia y datos sobre cuentas bancarias”, y/o la remisión de dinero por presuntas “cuestiones administrativas”.

Para no caer en el engaño

Tips. Ante cualquiera de estos casos, el organismo estatal recomienda interrumpir la conversación y no responder correos electrónicos posteriores, así como no abrir ni descargar archivos adjuntos enviados por el supuesto reclutador.



Confirmación. Frente a dudas sobre la veracidad del anuncio, realizar búsquedas online para corroborar los datos. En publicaciones se alerta sobre este nuevo tipo de fraude y lo mismo hacen las empresas cuyos nombres usan para estafar.



DNI. No enviar información personal, bancaria o copia de documentación personal, ni transferir dinero al aparente empleador. Si la víctima proporcionó fotos de su DNI al ladrón, deberá reportar esa circunstancia a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.



Renovación. Se sugiere, en ese caso, renovar el documento lo antes posible y verificar, con informes crediticios, que no se hayan contratado “créditos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, líneas telefónicas u otros servicios a su nombre”.

No eliminarlos. La UFECI además aconseja guardar los mails recibidos porque servirían como “evidencia digital” en la investigación penal.



Denuncias. Estos delitos pueden denunciarse en la comisaría o fiscalía más cercana. Ante dudas, comunicarse con la UFECI al (011) 5071-0040, o por mail a denunciasufeci@mpf.gov.ar.