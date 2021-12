Robo de porcinos: la familia de un detenido denuncia “ensañamiento”

Dudas sobre la “objetividad” de la declaración de un testigo planteó la defensa de un hombre acusado de sustraer 6 porcinos en un campo del partido de Saavedra, hecho por el cual, desde septiembre, está detenido en la comisaría de Pigüé y procesado con prisión preventiva.

El abogado Diego Marezi, que asiste al imputado de abigeato agravado por la sustracción de una chancha y 5 lechones hace dos años, cuestionó la supuesta imparcialidad del testimonio de Mario Oscar Sosa por ser empleado del denunciante, Daniel Fontanazza, quien a su vez fuera empleador del procesado.

Según el defensor particular, Sosa es aparentemente el “principal” testigo del cual la fiscalía se valió como “prueba” para pedir la detención de Héctor Hernán Hipperdinger a la justicia de Garantías bahiense.

El letrado solicitará la nulidad de la declaración de Sosa por entender que en la causa “hay intereses de por medio”.

A raíz del “agravamiento” de las condiciones de detención de su asistido en la sede policial pigüense, Marezi requirió el traslado “urgente” de su patrocinado a la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, por la cercanía a Pigüé, donde vive su familia.

“Por reiterados fallos Hipperdinger no debería estar en una comisaría, sino en una cárcel. A mi humilde entender, desde el punto de vista judicial, es un disparate que una persona esté detenida por este tipo de cuestiones. Hay cosas más importantes”, consideró.

En octubre, la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, denegó la excarcelación del detenido requerida por su anterior abogado, quien no apeló la resolución.

Marezi se manifestó en desacuerdo con la decisión de la magistrada y explicó que la Justicia debería decretar la “excarcelación extraordinaria” de su pupilo o una morigeración de la medida privativa de la libertad, teniendo en cuenta la pena en expectativa del delito en cuestión.



Pedirá domiciliaria



“Luego de producir y evaluar nueva prueba aportada, voy a solicitar una morigeración mediante arresto domiciliario, con pulsera electrónica o con caución real o juratoria”, señaló el profesional.

“Lo único que se apeló fue el pedido de detención. Me presenté en la Sala II de la Cámara de Apelación (y Garantías en lo Penal bahiense), para poder ver el expediente, porque todavía no fue resuelto, mejorar el recurso y pedir audiencia”, agregó.

También disintió con la calificación legal del hecho planteada por el fiscal Rodolfo de Lucia, al opinar que el delito no es agravado porque al momento del supuesto incidente su cliente -afirmó- “ya no trabajaba” en el establecimiento rural La Taba, propiedad de Fontanazza.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 postula que existe un agravamiento del ilícito por la calidad de cuidador de ganado de Hipperdinger (48), en los términos del artículo 167 quater, inciso 4° del Código Penal.

Ese ítem señala que “se aplicará de 4 a 10 años” de prisión cuando en el abigeato participara una persona que se dedique a la “crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado (...)”.

“No se va a fugar por una chancha”

Desde su seno familiar proclamaron la inocencia del imputado, aseguraron que compró los animales en buena ley y exigieron el rápido esclarecimiento de lo sucedido.

Alicia Muñoz, cuñada de Hipperdinger, se refirió a la situación de encierro del hombre en la seccional de policía de Pigüé.

“Es inhumano porque Hernán está con varios detenidos y todos fuman, menos él, que es una persona sana. Parece mentira que mi cuñado esté detenido mientras otros, por causas mucho más graves, andan por la calle como si nada”, dijo Muñoz.

“Le están negando todo: la excarcelación, a pesar de que no tiene medios para fugarse y menos por una chancha, y la mediación. Es algo ilógico y es inexplicable el ensañamiento hacia él”, agregó.

El fiscal De Lucia entiende que la mediación penal entre el acusado y el denunciante resulta improcedente por las características del hecho, de acuerdo con lo informado desde el Ministerio Público Fiscal.

“A cualquier abogado que le comentamos cómo es la situación, nos dice que Hernán tendría que estar en libertad. Por eso decidimos mediatizar el caso para ver si podemos solucionar algo; queremos agotar los recursos”, remarcó.

“A raíz de todo esto sus hijos, de 5 y 9 años, tienen problemas psicológicos y reciben tratamiento por parte de una profesional para lograr salir adelante. Esperan que su papá vuelva a su casa lo antes posible porque la están pasando muy mal”, afirmó.

“Sabemos que se aproxima la feria judicial y por eso queremos justicia ya. La causa nunca salió a la luz en Pigüé”, finalizó Muñoz.

Cómo fue la secuencia



Tractorista. La mujer de Hipperdinger relató que trabajaban en el campo de Fontanazza cuando su marido “le compró la chancha a Sosa, que era tractorista” del dueño de la estancia.



Chancha. “Cuando nos fuimos del campo de Fontanazza, porque no nos mejoraba los sueldos ni nos llevaba mercadería, él contrató a Sosa como encargado del campo. Unos días después Hernán fue a buscar la chancha, Sosa le ayudó a subirla a nuestra camioneta y la trajo”, contó la mujer.



“Trifulca”. “A la semana mandó a la Policía a buscar la chancha diciendo que era de él y así se armó la trifulca”, añadió.



Quinta. La cerda y 3 lechones se hallaron en la quinta de Norberto Urbina, en Pigüé, adonde Hipperdinger los había llevado.



Arresto. “Después de 2 años vinieron y se llevaron a Hernán como si nada”, expresó la señora sobre el arresto del nombrado el 8 de septiembre pasado.



Investigación. La causa está a cargo del Equipo de Investigación de Delitos Rurales de la UFIJ N° 20.