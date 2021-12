Mariah Carey se suma al boom de las biopics y quiere hacer una serie o película sobre su vida

A los 52 años y con más de tres décadas en la escena musical, Mariah Carey está lista para llevar la historia de su vida a las pantallas. La artista estadounidense publicó The Meaning of Mariah Carey, un libro en el que recopiló sus memorias, a fines de septiembre de 2020 y luego del furor que desató su mención en Luis Miguel, la serie, está todo dado para que de detalles sobre la difícil infancia que vivió y también plasme su versión sobre el romance con el "Sol".

"Lo primero es lo primero. Escribí mis memorias el año pasado, The Meaning of Mariah Carey, y solo es relevante para esta conversación porque ya está disponible la edición de bolsillo", reveló en una entrevista reciente. Además, explicó que todavía no sabe si va a tener una película o una serie, pero que ya está trabajando con el productor Lee Daniels para lograr una adaptación que esté a la altura de sus expectativas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En la serie de Luismi, la actriz elegida para ponerse en la piel de la intérprete de Hero fue Jade Ewen, una cantante y actriz británica de ascendencia jamaiquina, quien leyó su biografía para enteder su vínculo con el "Sol". "Mi ídola absoluto. Mi razón para cantar y mi mayor inspiración. Su fuerza, talento y fe son incomparables. ¡Qué increíble reina!", escribió en sus redes sociales junto a una foto de la biografía de la cantante.

Y desde la visión del intérprete de Ahora te puedes marchar, Yo te necesito y La Bikina, quedó expuesta una relación marcada por los celos, tanto a nivel profesional como de pareja. Mientras que Ewen le dio vida a una Mariah profesional, exigente y en el mejor momento de su carrera, Diego Boneta mostró a un Luis Miguel inseguro, con dificultades para saltar al mercado estadounidense por sus fuertes raíces en la música mexicana.

Para colmo, la distancia y la incompatibilidad de sus agendas por sus respectivos compromisos laborales alimentaron los celos del cantante, que terminaron por alejar completamente a Carey. Y si bien ella no salió a dar públicamente su opinión sobre lo que se mostró en el proyecto de Netflix, en su biografía coincide en que el noviazgo pasó por momentos turbulentos.

Por un lado, retrata a Luis Miguel como "El Elvis Latino" y destaca las sorpresas que le hizo durante los casi tres años que duró su romance. Pero en contraposición a todo lo bueno que vivieron, señala que los celos de él desencadenaron varias peleas. Incluso, recuerda una cena que terminó en escándalo como consecuencia de la gran cantidad de alcohol que el cantante había tomado. Por lo pronto, sus fanáticos esperan con ansias que llegue el anuncio formal de Carey para poder conocer todos sus secretos.