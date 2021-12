En medio del dolor, el novio de Nancy pidió justicia: "No era la forma que queríamos encontrarla"

Alan Leguizamón, el novio de Nancy Videla, pidió este viernes que se haga justicia por la muerte de la mujer, mientras que dijo que el dolor "es inmenso" y que "no era la forma" que querían encontrarla.

"El dolor que llevamos todos es inmenso porque no era la forma que queríamos encontrarla. Esta es la forma mas horrenda, Lo único que voy a pedir es justicia", señaló Leguizamón acongojado.

En diálogo con la prensa, añadió: "Estoy conforme con la justicia porque la encontraron, pero no queríamos que sea así. Me llevo lo mejor que viví con ella. Con Nancy era vivir el presente y buscar un futuro juntos".

Al ser consultado acerca de la relación de Nancy con el detenido por el caso, Leguizamón manifestó: "No sé el vínculo que tenía con ella ni por qué lo pudo hacer porque no lo conozco. Las amigas me fueron diciendo algo estos días y anoche me fui enterando la forma que el actuaba con los inquilinos que están ahí".

"Están hablando las amigas ver qué van a hacer para pedir justicia", expresó, tras lo cual se confirmó que se realizará una marcha en la tarde de este viernes. (NA)