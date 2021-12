Covatti confirmó su presencia el domingo: "Será una gran alegría volver a cruzarnos en pista"

La noticia que todos estaban esperando: el pringlense Nicolás Covatti confirmó a través de redes sociales que será de la partida el próximo domingo, en la sexta fecha del Campeonato Internacional de Speedway 2021/22.

El anhelo del público no solo radica en el particular cariño hacia el múltiple campeón argentino e italiano, representante argentino en Europa desde 2010, sino por la imperiosa necesidad de ponerle un freno al dominio abrumador de su amigo Paco Castagna.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Después de muchísimos trámites y gestiones ya puedo decir que será una gran alegría estar en Argentina por unos días y volver a cruzarnos en pista. Mis compromisos en Italia y la incertidumbre de la pandemia hicieron que no se pueda confirmar antes mi viaje, pero todo está en un 95% encaminado para que nos veamos el 2 de enero”, expresó Covatti en su cuenta de Facebook.

“Quedan detalles mínimos para poder asegurarlo, pero no veo la hora de poder estar ya en la pista y disfrutar junto a todos una gran noche de Speedway. Agradezco a todos los que me escriben y apoyan incondicionalmente. Este viaje es posible gracias a mi familia que me banca en todas, el Automoto Club, amigos, sponsors y demás”, agregó.

La presencia en pista significará la primera vez del pringlense compitiendo en el Antonio Miranda del Club Crisol, circuito que ya conoció hace dos años, cuando pudo realizar una prueba especial, cuando la misma se encontraba en proceso de construcción.

En tanto que su última actuación oficial en Bahía Blanca ocurrió en febrero de 2019, cuando se coronó campeón del Internacional 2018/19 en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.