Olimpo-Racing: una doble tapa de La Nueva que quedó en la historia

Un día como hoy pero hace 20 años y en medio de una situación social extremadamente delicada a nivel nacional, dos hechos deportivos marcaron para siempre la historia de nuestra ciudad y el país.

En la tarde del 27 de diciembre de 2001 a pocas cuadras del centro bahiense, Olimpo vencía a Instituto y ascendía por primera vez a la elite del fútbol nacional. Con minutos de diferencia, y en el José Amalfitani, Racing empató ante Vélez y consiguió cortar con ¡35 años! de sequía de títulos a nivel local.

Estos dos sucesos trascendentales y que ocurrieron prácticamente en simultáneo, hicieron mella en la redacción de este medio, donde se tomó una decisión poco habitual para resaltar y darle una cobertura acorde a las circunstancias.

La decisión final fue realizar una doble tapa en la edición del viernes 28, en la que cada una tenga como aspecto central a estos logros deportivos.

Uno, de los más resonantes que aconteció en el deporte bahiense y el otro, un suceso a nivel país que marcó una época con la mística del "Paso a paso".

"Con José Ponte, quien era el diseñador, pensamos cómo poder hacer para reflejar las dos cosas", recordó David Roldán, Jefe de Redacción de La Nueva Provincia en aquellos años.

"Porque por un lado era el campeón a nivel nacional y por otro lado era Olimpo que ascendía. Entonces se me ocurrió hacer una doble tapa que en una saliera Olimpo de principal y Racing arriba y en la otra, lo opuesto", agregó David, quien trabajó en este medio durante 50 años.

Esta idea que luego fue llevada a cabo y quedó para siempre en el archivo histórico del diario.

"Fue, si se quiere, un hecho audaz. Me acuerdo que lo hablé con la Directora del diario y ella me dijo "mire que Vicente (Massot) es hincha de Racing". Le dije que yo también lo era y le expliqué la importancia de lo que había conseguido Olimpo y que queríamos reflejar el hecho local sin dejar de lado el hecho nacional o viceversa", contó Roldán.

"Fue una idea un poco alocada -insistió-, que yo sepa (hasta hoy) fue la primera vez que el diario tuvo dos tapas. Además, se relacionaron entre sí, porque no podías dejar de poner una cosa u otra", señaló Roldán.

Durante aquellos años, la edición diaria de La Nueva Provincia se repartía en formato "sábana" el recordado tamaño extenso que le dio un toque especial a aquella decisión.

"No solo complacimos a los hinchas de ambos equipos, entre los cuales estoy yo (porque soy hincha de Racing), sino que también le dimos la misma trascendencia a dos hechos que eran muy significativos. Uno por su puesto a nivel local y el otro, nacional", remarcó.

En el cuerpo del diario, que contó con 40 páginas, también se le dio una cobertura especial a los dos partidos, con la crónica de los encuentros, testimonios de los protagonistas, datos y curiosidades.

"Esto no eran hechos frecuentes. Hay que tener la picardía o estar atentos de que esos hechos no ocurren todos los días, entonces no hay que perder la oportunidad de perder la oportunidad de reflejarlo", cerró Roldán.