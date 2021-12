Accidentado comienzo para la séptima fecha del Estival de Midget 2021/22

La consecución de accidentes, en apenas tres baterías preliminares, motivó la salida de la máquina motoniveladora y la interrupción de la séptima fecha del Campeonato Estival de Midget 2021/22, con disputa en el Héctor Evaristo Plano.

Luego de la primera serie, los accidentes no cesaron, debido al peligroso estado del circuito (a juzgar por el dificultoso traccionar de los autos), motivo por el cual la comisión directiva decidió, junto a Daniel Vicente, el encargado del mantenimiento del trazado, el reacondicionamiento del suelo.

Ello significa que, al término de las doce competencias preliminares, la clasificación de las mismas serán atípicas; clasificándose por posición y tiempo, para así procurar equilibrar las condiciones sin perjudicar a los que lograr completar las 5 vueltas.

Rodrigo Perugini, Brian Dupont, Nicolás Onorato, Kevin Altamirano, Martín Camilli, Fabio Pérez y Sergio Di Vicenzo fueron los pilotos que sufrieron las consecuencias, tanto físicas como mecánicas, tras sufrir sendos accidentes.

"La idea es preservar la integridad de los autos, por eso se toma la decisión", explicó el cabildense Claudio Marcos, comisario deportivo de la prueba, a un puñado de pilotos que solicitaron explicación ante la determinación.

"Si a mí me preguntás, no considero que la pista esté peligrosa. Reconozco que tal vez no se pudo trabajar como hubiese querido en los días previos, porque no tuve las herramientas necesarias, pero creo que es una pista traccionadora y lógica. No sé por qué volcarán tanto los autos”, comentó Vicente en diálogo radial.