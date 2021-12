La Cámara de Comercio pide "claridad" con el pase sanitario y afirma que es inconstitucional

Luego de la entrada en vigencia del pase sanitario que obliga a empresarios a controlar que sus empleados se encuentren vacunados para brindar atención al público, desde la Cámara de Comercio aseguraron que la medida es inconstitucional "porque la vacuna no es obligatoria" y le pedirán al gobierno mayores definiciones sobre el tema.

"A nivel nacional estamos elaborando un documento para enviar al gobierno bonaerense y a las provincias que implementaron el pase sanitario pidiendo mayores precisiones y solicitando que se le quite al comerciante la responsabilidad de ejercer como autoridad de control ante sus empleados no vacunados", dijo Martín Garmendia, referente de la Cámara en Bahía Blanca.

"Estamos en una zona de grises porque el tema de exigirle a los empleados no está reglamentado en el decreto y es un problema que mantiene en vilo a los propietarios", comentó.

Una de las grandes incógnitas es si los empleados que no pueden asistir a trabajar por no contar con las dosis de vacunas contra el COVID-19 deben cobrar los días en los cuales no prestan labores. Desde distintos sectores reclaman sobre ese punto porque entienden que no está claro.

Garmendia agregó: "Amenazan con controles y multas a quienes incumplan con este pase y le agregan incertidumbre a los comerciantes, que vienen sobrellevando la pandemia como pueden. Desde nuestra entidad apelamos a que la gente se vacune pero al no ser una obligación creemos que el pase es inconstitucional".

Esta mañana oyentes del programa "El Mundo a las 8" que se emite por FM Ciudad, contaron que en sus negocios recibieron la visita de supuestos inspectores que se presentan como parte del Municipio y les solicitaron que realicen el control sobre empleados y no permitan el ingreso de quienes no tienen aplicadas ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Al mismo tiempo relataron que les advierten que si no cumplen con la normativa impulsada por Axel Kicillof serán multados con hasta 100 mil pesos e incluso se les podrían clausurar sus locales.

Fuentes consultadas de la comuna aseguraron que en este momento no realizan inspecciones y que no tienen personal para controlar el pase sanitario, ya que todos los esfuerzos de inspección se centran por estas horas en la realización de fiestas y otras actividades.