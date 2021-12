Marcelo Bielsa tendrá que esperar que la dirigencia de Leeds le comunique la decisión

El futuro del técnico Marcelo Bielsa no parece ser el Leeds United, equipo que dirige y que está pasando un mal momento en la Premier League, ubicándose 16º en las posiciones y habiendo recibido 14 goles en los últimos tres partidos.

De acuerdo con lo manifestado por Football Insider, Bielsa no seguirá en Leeds la próxima temporada -tiene contrato hasta junio de 2022- y no descartan adelantar la decisión de despido en caso de no cambiar los resultados en lo inmediato.

También es real que tienen lesionados a jugadores clave como Patrick Bamford, el mediocampista de la selección inglesa Kalvin Phillips y el capitán, Liam Cooper.

Leeds no gana hace cuatro partidos y solo logró tres victorias en 18 fechas, restándole, ante de fin de año, los partidos ante Liverpool en Anfield (26/12) y Aston Villa en Ellan Road (28/12).

Al margen de los resultados, hay un sector de los hinchas que respaldan al argentino, postura que el exjugador Gabriel Agbonlahor salió a criticar: "Los fanáticos de Leeds están confundidos, están eligiendo al entrenador en lugar del club. Cualquier otro grupo de aficionados diría 'Sabés Bielsa, hiciste un gran trabajo, nos trajiste a la Premier League, pero ahora es el momento de irse'", declaró. (TyC y La Nueva.).