Polémica por las jaulas colocadas para atrapar palomas en varios edificios del centro

Desde hace varios años, la superpoblación de palomas genera suciedad en el centro y en los edificios y representa un riesgo sanitario para miles de bahienses ya que esas aves transmiten algunas enfermedades..

Días atrás "La Nueva" dio a conocer que el Municipio comenzó un "ensayo" para intentar limitar su reproducción: colocaron tres jaulones para atraparlas en el Palacio Municipal, el Mercado Municipal y en la torre Bicentenario.

Ahora, proteccionistas que integran la mesa de abordaje de la fauna urbana que se reúne en el Concejo Deliberante piden explicaciones y aseguran que la comuna no cumplió con lo acordado en julio de 2020, cuando se asumió un compromiso de atender esta problemática y darle una solución ética y superadora.

"Nos anoticiamos estos días a través de los medios que el señor Intendente y sus funcionarios consideran que encerrar a miles de animales, hacinarlos sin agua ni alimento y no dar ninguna explicación sobre su destino, no sólo no constituye un maltrato sino que lo expresan como una medida evolucionada del control poblacional de estas aves, evidenciando sobremanera que al margen de que nada de lo acordado se respetó y se procedió a perpetrar un cruento exterminio encubierto con el eufemismo de ensayo", dijeron.

"La idea que teníamos era hacer un proyecto superador y un estudio previo para tomar las mejores decisiones, como lo han hecho algunas provincias argentinas o ciudades de Europa donde se atendió el problema desde un punto de vista ético". dijo Mariana Sierra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Al mismo tiempo contó que por más que "salgan a exterminar a todas las palomas, en 5 años tendremos los mismos problemas porque se reproducen de una manera muy rápida. Los proyectos que se implementan con éxito son con métodos anticonceptivos que son inocuos para los seres humanos y efectivos a largo plazo", explicó.

El método utilizado es un alimento llamado Nicarbacina, que es un anticonceptivo natural para palomas y no tiene riesgos para humanos ni para el medioambiente. Especialistas aseguran que los resultados han sido muy buenos y en apenas 5 años se han logrado reducir la población de palomas hasta en un 80% en otras partes del mundo

Lo más complicado de utilizar ese método es que el alimento se les debe dar al menos durante 150 días del año y que para ello habría que destinar personal municipal."Hablamos de la posibilidad de emplearlo en Bahía pero nunca avanzamos en hacer un presupuesto o en ponerle un valor a esas tareas", dijo Sierra.

"Por el momento queremos que se detenga este accionar y se cumpla con lo prometido y además que se informe qué se hace con las palomas atrapadas", dijeron.