Regional Amateur: Liniers ya conoce el rival para la segunda instancia del torneo

Hace instantes, en el Consejo Federal, se dieron a conocer los cruces de la Región Bonaerense Pampeana Sur, correspondientes a la segunda fase del torneo Regional Amateur, y Liniers, el único representante de la Liga del Sur que sigue en carrera, chocará a doble eliminación con Huracán de Tres Arroyos, líder del Grupo donde participó Sporting, que quedó segundo e eliminado.

Para definir qué equipo es local en primera instancia, se tuvieron en cuenta posiciones y puntajes en sus respectivas Zonas.

En la 2, el Chivo sumó 10 unidades, contra 8 que consiguió el Globo tresarroyense en el 6, por lo que el partido de ida se disputará el 9 de enero de 2022 en la ciudad tresarroyense, posiblemente en canchas de Olimpo o Nacional, ya que el Globito estaría desafectando su escenario para reformas debido a que en Navidad actuará L-gante y también habrá shows durante tres noches seguidas.

La revancha irá siete días más tarde, el domingo 16, en el Doctor Alejandro Pérez de la avenida Alem.

Los cruces de la Federación Bonaerense Pampeana Sur: 1: Costa Brava (General Pico) vs. Embajadores (Olvaarría), 2: Ferro Carril Sud (Olavarría) vs. Alvear Football Club (Intendente Alvear), 3: Independiente (San Cayetano) vs. Balonpié (Bolívar) (L) y 4: Liniers (Bahía Blanca) vs. Huracán (Tres Arroyos).

Así queda el camino al ascenso

PRIMERA RONDA ELIMINATORIA (9 y 16/01)

1: Costa Brava (General Pico) vs. Embajadores (Olvaarría) (L)

2: Ferro Carril Sud (Olavarría) vs. Alvear Football Club (Int. Alvear) (L)

3: Independiente (San Cayetano) vs. Balonpié (San Carlos de Bolívar) (L)

4: Liniers (Bahía Blanca) vs. Huracán (Tres Arroyos) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

SEGUNDA RONDA ELIMINATORIA (23 y 30/01)

Las localias fueron sorteadas

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 (L)

B: Ganador de 4 vs. Ganador de 3 (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

TERCERA RONDA ELIMINATORIA (06 y 13/02)

Las localias fueron sorteadas

Ganador de A vs. Ganador de B (L)

(L) Hace de local en el primer partido