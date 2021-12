Speedway: Coty García volvió al ruedo, ¿acelerará también en Bahía Blanca?

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La presencia de Fernando García el pasado sábado en el Motokart Speedway de Carlos Casares, escenario de la segunda fecha del Internacional de Speedway 2021/22, le añadió una necesaria dosis de prestigio al parque de pilotos de 500cc.

Lejos de subestimar a nuestros representantes nacionales, la contundencia del italiano Michelle Castagna y la lesión de uno de los exponentes argentinos, como es Cristian Zubillaga, hizo muy necesaria la vuelta del salazarense a la competición.

Aunque el propio piloto aclara que, por razones laborales, su continuidad, sobre todo en las competencias a disputarse en el Antonio Miranda del Club Crisol, está en duda y sujeta a obligaciones laborales.

"La verdad no me dan los tiempos. Ayer, por ejemplo, llegué a las 6 a Trenque Lauquen y a las 8:30 ya estaba laburando. Quisiera hacerlo, pero se me hace imposible en esta época. Tal vez después de diciembre pueda correr en alguna, cuando esté más tranquilo", afirma García, 3º en la final ganada por Castagna.

Retomando la idea inicial, Coty fue el único que, al cabo de las dos fechas disputadas, logró vencer en pista a Paco, vencedor de las dos competencias disputadas hasta el momento.

De hecho, en la previa al plato fuerte de la velada, el expiloto de la segunda división de Inglaterra reunía puntaje perfecto y la máxima candidatura al triunfo. Pero claro, la inactividad y falta de contacto con la moto le privaron darle el broche de oro a su noche.

"La carrera estuvo muy buena, a pesar que estaba medio duro porque hacía casi un año que no hacía nada. Pero todo salió bien, la pude disfrutar mucho. Aunque en la final me cansé demasiado, ya sentía el trajín de toda la competencia, que encima terminó a las 3", expresó.

"En la final me equivoqué en la puesta a punto y encima me dormí en la largada. Quedé último, pude pasar al Chipi (Romano) y después me quedé tranquilo, mucho más no podía hacer. En líneas generales el balance fue bueno, más considerando el tiempo que llevaba sin subirme", cerró Coty.

García no es la única carta que el Automoto Club intentará jugar para hacer aún más atractiva la continuidad del certamen, cuya tercera fecha se disputará mañana, desde las 20, en el Antonio Miranda.

Reconoce Santiago Martínez conversaciones con Lisandro Husman, el ex campeón oriundo de Bonifacio, y Facundo Albín, aunque su situación es la más compleja, dado que, además de ciertas exigencias que exceden las posibilidades del club, el Indio de Daireaux no dispone de moto.

Sí es auspicioso el panorama para las primeras competencias de enero, ya que es prácticamente un hecho la llegada del pringlense Nicolás Covatti y su presencia en pista en al menos dos programaciones.