Máximo Kirchner: "A la oposición le pegó muy mal haber ganado la elección de medio término"

El jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, consideró hoy que a la oposición "le pegó muy mal haber ganado la elección de medio término", consideró que desde Juntos por el Cambio (JxC) "juegan a ver quién es el más duro" y cuestionó el "comportamiento patoteril" de la coalición opositora durante la sesión que rechazó hoy el proyecto de Presupuesto 2022.



"La oposición está sin jefe de interbloque. Es una competencia entre ellos a ver quién grita más. Habrá hoy presidente de la UCR pero lo que los argentinos no tenemos es Presupuesto", afirmó en declaraciones al canal C5N.

"Llama poderosamente la atención el comportamiento de algunos dirigentes donde tuvieron un comportamiento patoteril y que no tenía razón de ser. Habíamos acordado pasar a comisión por pedido de nuestro Presidente y con la voluntad de Martín Guzmán", indicó el jefe de la bancada oficialista.

En sus declaraciones tras el término de la sesión, Máximo Kirchner criticó el "nivel de agresividad sobre la banca oficialista" y sostuvo que los legisladores "decían barbaridades".

El hijo de la vicepresidenta explicó asimismo que, en su discurso sobre el final de la sesión de la Cámara baja, antes del rechazo, les había recordado "su responsabilidad institucional".

"Ellos saben que yo no agredí a nadie. Solo tenían que comportarse con responsabilidad democrática frente a negociación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y en medio de una pandemia, Me llama poderosamente la atención de su actitud", añadió.

En tanto, dijo que no se va "a callar así tengan todos los canales, todas las radios y a todos los periodistas que tengan en el bolsillo" y añadió: "Me importa muy poco. No me escondo y hago lo que tengo que hacer, represento lo que represento".

"Quieren que dé la patita y haga el muertito", aseveró parafraseando la letra de la canción "Mi perro dinamita", de los Redondos.

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto por 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención, tras una maratónica sesión de 20 horas. (Télam)