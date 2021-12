Recalde ya no es más el técnico de Comercial: “Con la dirigencia íbamos por caminos diferentes”

“No nos pusimos de acuerdo en las condiciones de trabajo para el próximo año y por eso decidí renunciar”.

Pese a salir campeón del Promocional y haber ascendido a la A de la Liga del Sur, Pablo Nelson Recalde no seguirá siendo el técnico de Comercial, y por más que el plantel y los hinchas lo hayan querido convencer, él mismo le manifestó a La Nueva. que “no hay vuelta atrás”.

“La dirigencia y yo vamos por distintos caminos, en cuanto al tiempo me refiero, y el hecho de tener tres reuniones y no coincidir en ciertos criterios hizo que piense seriamente en dejar el cargo, y en lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver el factor económico. Ellos (los directivos) pretendían esperar hasta enero para ir definiendo lo futbolístico y yo quería empezar ya y tener un panorama claro antes de fin de año; para mi enero ya es tarde”, relató el “Reca”.

“Necesito aclarar que no hubo ningún ofrecimiento de otro club que me lleve a tomar tal decisión, y que la determinación es absolutamente personal”, recalcó el entrenador whitense tras mantener una reunión con los jugadores y el presidente de la institución portuaria Pablo Reinafé.