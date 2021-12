Diputados de la Sexta, a favor de analizar la división de la Provincia de Buenos Aires

El proyecto presentado por el exsenador Esteban Bullrich para la creación de 5 nuevas provincias dividiendo a la inmensa Buenos Aires sigue generando repercusiones y apoyos parciales o totales.

En este caso La Nueva consultó a diputados provinciales recientemente electos por la Sexta Sección, que en su mayoría afirmaron que el territorio actual necesita de reformas y soluciones, aunque reconocieron que recién empezaron a analizar la propuesta.

Para que la idea prospere se necesita que sea aprobada primero en la Legislatura bonaerense y luego pasaría al Congreso, donde debería ser analizada por diputados y senadores nacionales, un proceso que casi todos los consultados considera que será lento.

Quien más apoyo demostró a la iniciativa fue Lorenzo Natali (Juntos),que se manifestó a favor del proyecto y dijo que hace más de un siglo se viene postergando el debate.

"Es una Provincia poco equitativa y muy desequilibrada desde lo demográfico. Hay que encarar el debate para que la transformación sea lo más justa posible y se debe aprovechar la historia, el poderío y lo que representa Bahía para establecerse como la capital del Sur".

Fernando Compagnoni (Juntos) dijo que del "proyecto en sí, seguramente pueda dar una opinión más clara luego de terminar de leer íntegramente el libro que lo expone y del estudio pormenorizado del articulado".

"A priori puedo destacar dos cosas: que desde la política se esté pensando en temas estructurales para brindar las mejores soluciones a los bonaerenses, más allá de las cuestiones del día a día; y que nuevamente se ponga de relieve la importancia que reviste tanto el sur bonaerense en general, como Bahía Blanca en particular como la ciudad cabecera de una de las mejores regiones que posee nuestro país", agregó.



Fernando Compagnoni

Por su parte Guillermo Castello (Avanza Libertad) sostuvo que "la dirigencia política se debe un debate profundo sobre el diseño institucional de la PBA, que está ocasionando un desequilibrio entre las localidades del interior y un Conurbano hipertrofiado e ingobernable", dijo.

"El proyecto del senador Bullrich merece un estudio concienzudo, pero a priori diría que va a ocasionar inevitablemente un aumento de gastos y burocracia lo que significa, ni más ni menos, que más impuestos y más complicaciones en la vida diaria", dijo.

"Aunque se diga que no va a haber más cargos electivos, es seguro que habrá más gastos estructurales. Más ministerios, direcciones, secretarías, nuevos 'bancos provincia', nuevos tribunales superiores y mil etcéteras. Es decir, más gasto público y por consiguiente, más presión impositiva sobre los bolsillos de los bonaerenses", afirmó.

"Apuntaría a un proceso de regionalización, tanto a nivel federal, como a nivel provincial. En algunos casos, se podría avanzar hacia la regionalización y fusión de varias provincias y, en otros casos, el mecanismo inverso, como en los grandes municipios como La Matanza, que claramente hay que dividirlos"; sentenció.

La lapridense Anahí Bilbao (Juntos) consideró que la actual provincia de Buenos Aires es “muy difícil” en cuestiones vinculadas a la distribución poblacional y de tierras, así como complicados “los caminos que llevan a la generación de recursos”.

Anahí Bilbao

“El interior profundo a veces siente que los legisladores, junto a muchas leyes y resoluciones del gobierno -inclusive en las escuelas públicas- están pensadas para el Gran Buenos Aires. El interior las acata y acepta, pero no están pensadas para él”, señaló.

Al respecto, dijo que la provincia se encuentra en desequilibrio, “con una costa por un lado, una tierra productiva -con falta de agua en algunos lugares- y una carga poblacional muy grande en el norte”.

“Así no podemos seguir. Alguna salida le tenemos que encontrar a esta situación, por lo que me atrevería a decir que la división sería una muy buena solución. No sé decir ni cómo ni con qué capital, pero tenemos que repensar nuestra provincia y tomar este camino -el del proyecto de Esteban Bullrich- como una de las posibles soluciones”, consideró.

La villarinense Fernanda Bevilacqua (Frente de Todos) se mostró de acuerdo con el concepto general de descentralización y autonomía. “Estoy de acuerdo y lo apoyo”, aseguró.

Luego recordó que presentó un proyecto que plantea una modificación de la composición de las cámaras, la reformulación de las secciones, el uso de una boleta única papel, la necesidad de avanzar en la autonomía municipal y en el principio de suficiencia económica.



Fernanda Bevilacqua

Esto último, señaló, implica que el gobierno bonaerense le otorgue los recursos necesarios a los Estados municipales para afrontar una serie de servicios y cuestiones que hace diez años atrás no tenían y que, conforme fueron apareciendo, se fueron delegando a las comunas.

“Pero ese traslado de responsabilidades no llegó con recursos -advirtió-. Entonces, tienen que dirigirlos a los municipios, que son el primer gobierno que está cara a cara con los vecinos y debe resolver los problemas. No pueden estar los intendentes rogando recursos”, aclaró.

La rosaleña Abigail Gómez (Juntos por el Cambio) dijo que "si bien no ha llegado a mis manos el proyecto, he leído diferentes artículos periodísticos sobre el tema".

"Está claro que el sur de la provincia de Buenos Aires requiere mayor atención por parte de las autoridades provinciales, no solo en la colaboración con los gobiernos locales sino también con respecto a la implementación de políticas públicas que por ejemplo son aplicadas en el conurbano bonaerense y no en nuestra zona", explicó.

"Así como también existen diferencias en cuanto a los beneficios que reciben. Esto puede ser a raíz de la cercanía con las autoridades provinciales. Asimismo, se observa que esto puede repercutir en diferencias en cuanto a la mayor concreción de obras, al conocer la realidad de cada distrito", dijo.

Y agregó: "Pero no debemos perder de vista que, en caso de que este proyecto se concrete, los gastos ya sea políticos y administrativos con respecto a funcionarios y representantes del pueblo pueden ser mayores, así como también puede generar una mayor carga burocrática en el funcionamiento del Estado", afirmó.

La bahiense Maite Alvado (Frente de Todos) derivó la consulta en su representante de prensa, quien luego explicó que por el momento Alvado no haría declaraciones ya que el bloque se encontraba analizando la propuesta.

Los otros diputados por la Sexta son Alejandro Dichiara, Cuto Moreno (ambos del FdT), Emiliano Balbín y Natalia Dziakowski (Juntos). Algunos de ellos tienen pendiente la respuesta tras la consulta de este medio.