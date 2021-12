Video: "En esto del Midget sabemos que también hay que ligar"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La vieja fórmula del taller sigue dando frutos en Emiliano Urretabiscaya, ganador el pasado viernes de la quinta fecha del Campeonato Estival de Midget 2021/22, que lo transformó en el cuarto candidato al título del ciclo.

Hacer todo en casa y manteniendo la lealtad al noble y rendidor motor Fiat 125, casi en extensión en la popular divisional del derrape, hacen aún más especial el 16º grito triunfal de Urreta en un certamen veraniego.

Cierto es que hubo una cuota de suerte en su encuentro con la victoria, habida cuenta que, originalmente, el auto azul Nº9 partía desde segunda fila. Pero los desparramos le dieron una gran oportunidad, la cual no desaprovechó.

“Se celebra mucho esta victoria. Sabemos que en esto del Midget también hay que ligar, y en la medida que se fue reacomodando todo salí decidido a buscar el triunfo”, expresó el volante de 38 años.

“Después de la semifinal estaba bajoneado, porque en la primera largada piqué adelante y se paró, y después no pude repetir y relegué la primera fila de la final”, agregó, en lo que consideró el quiebre en su noche.

Así como tuvo su cuota de fortuna, Emi también hizo méritos conductivos para acelerar todo y ganarle el mano a mano nada menos que al campeón, Luciano Franchi, quien lo asedió permanentemente durante los 8 giros.

“Lo sentí cerca a Lucho, pero no alcanzaba a ver por dónde venía, así que al final decidí cerrarme, ya el auto venía con mucha temperatura, y no era el lugar más cómodo para transitar pero tenía que intentar que no se escape”, cerró.

Cumplidas cinco fechas, el campeonato es el siguiente: 1) Luciano Franchi, 115.85; 2) Luciano Vallejos, 107.75; 3) Claudio Roth, 88; 4) Roy Altamirano, 79.85; 5) Rodrigo Perugini, 71.70; 6) Emiliano Urretabiscaya, 66.75; 7) Esteban Mancini, 65.65; 8) Matías Oyola, 61.40; 9) Gabriel Schiebelbein, 60.05; 10) Kevin Altamirano, 58.60; 11) Carlos Puccinelli, 50.30 y 12) Braian Altamirano, 50.05.

