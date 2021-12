Una pipa de la paz transitoria, una elección que preocupa y el curioso ránking de transparencia

--Hola Juan. ¿Traés el pase?

--¿Qué pase? Lo único que falta es que me pidas la autorización de mi señora para sentarme a tomar un café.

--Ese no te lo pido porque seguramente no te lo firma. Te hablo del pase sanitario que implementó la provincia y que, obviamente, se va a aplicar en Bahía también. Parece que estás un poco desinformado.

--Buscando novedades para traerte, algunas se me pasan de largo. ¿Desde cuándo rige eso?

--A partir del martes 21. Los mayores de 13 años deberán presentar el certificado que acredite haber recibido las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus para asistir a eventos masivos y actividades culturales, religiosas y recreativas.

--¿O sea que para ir a ver al chivo también lo tengo que mostrar?

--Si considerás que es un evento masivo, lamento decirte que sí.

--Viene con cargada y todo esta vuelta.

--Tenés que reconocer que no llevan tanto público como otros clubes. Pero también vas a tener que presentarlo para determinados trámites públicos ante organismos provinciales y gubernamentales y para privados en lugares cerrados. A mí lo que me genera dudas es cómo se va a desarrollar el control, porque desde el municipio ya avisaron que están cortos de personal.

--Da la sensación que es la última herramienta antes de la vacunación obligatoria, tal como ya definieron varios países europeos, como Alemania, Austria y Grecia, para al menos una parte de la población.

--Es que el ritmo de vacunación se aplacó en la provincia en los últimos días. Sin ir más lejos, hay más de 2 millones y medio de bonaerenses que se aplicaron la primer dosis, pero no concurrieron para la segunda, aún cuando ya es libre.

--El otro día hablaba con un médico infectólogo muy reconocido en la ciudad y me decía que aquel que no está vacunado tiene 15 veces más de posibilidades de quedar internado.

--Sin dudas. Hay que remitirse a lo que está sucediendo en Europa para comprobar que el problema se origina en los que aún dudan de la vacunación.

--Te cambio de tema y te llevo al ámbito gremial.

--Ya sé. Me vas a hablar del llamado a elecciones de la UOCRA en general y en la seccional Bahía más específicamente. Me adelanto para decirte que hay preocupación en varios sectores.

--No es para menos, con los antecedentes que arrastran y con una interna que va tomando temperatura a partir de lo que se ve en las redes sociales. ¿Tenés algún detalle?

--Mañana expira el plazo para presentar listas, de cara a las elecciones del 10 de febrero. Y según me dicen, hay más de un candidato buscando los avales necesarios, así que no te sorprenda que existan opciones en el cuarto oscuro.

--¿Qué va a pasar con el delegado normalizador que llegó de La Plata en medio del escándalo de Humberto Monteros y su pandilla, que recientemente fueron juzgados y condenados?

--Se va a presentar como candidato. Ya hace un tiempo que Carlos de Boer realizó el cambio de domicilio y le planteó a su familia la posibilidad de radicarse definitivamente en nuestra ciudad, porque actualmente viaja todas las semanas.

--Ojalá todo se desarrolle en paz.

--Así debiera ser. ¿Vas mañana a la jura de los nuevos concejales?

--Quizás me dé una vuelta. Pero tengo un chimento de adentro de los pasillos de la Muni.

--Contáme.

--Estarás al tanto de los cambios que ya realizó Héctor en su gabinete, pero hay una secretaría que varios empiezan a mirar con atención, que es la de Infraestructura.

--¿No está a cargo de Alejandro Meneses?

--Claro, pero en pocos meses se jubila y ya está definido que no seguirá en el Ejecutivo. Pensá que de ese departamento dependen las obras públicas y particulares, las delegaciones municipales, el mantenimiento urbano, el cementerio, el alumbrado y el mantenimiento de las calles, entre otras cosas.

--O sea que su manejo es muy importante en sí mismo, pero también hay otros que le pueden sacar rédito en el momento que se empiezan a perfilar los posibles candidatos de Gay en 2023.

--¿Con el radicalismo hubo negociaciones?

--Según me dicen, luego de las elecciones legislativas, la UCR solicitó alguna subsecretaría y también por algún delegado, ahora que vuelven a ser 10.

--¿En esa área entraría nuevamente Fabian Tuya?

--Hubo algunas charlas, pero ya no sería como coordinador sino como jefe de delegados, con lo que tendría mayor injerencia sobre ellos. Pero eso se resolvería los primeros días de enero.

--¿Del sector inmobiliario tenés alguno?

--Tengo una perlita sobre un sector de la ciudad que estuvo en boca de todos las últimas semanas...

--¿La nueva peatonal Portugal?

--Muy bien. Está en venta el segundo piso del edificio Cisneros, ubicado en Zeballos y Portugal y que como sabrás fue el primer horizontal construido en la ciudad, allá por 1937. Es un edificio de cinco departamentos, uno por piso de casi 140 metros cuadrados, y es muy raro que se venda alguno.

--¿Sabés qué valor tiene?

–-Me dicen que supera los 200 mil dólares y que ya hubo varias consultas pero hasta ahora no se vendió. ¿Estás interesado?

--Ehhh. Me gustaría, pero no llego ni vendiendo el Falcón.

--Me enteré que vuelven los productos de la Coca a la Coope en los próximos días. ¿Tenés detalles del acuerdo entre esas dos potencias empresarias?

--Me dicen que es un convenio parcial, mientras siguen definiendo algunos pormenores del contrato definitivo, que ya está vencido hace bastante y que generó el distanciamiento.

--¿O sea que fumaron una pipa de la paz provisoria?

--El nuevo acuerdo no está cerrado aún, ni mucho menos. Incluso, de ninguno de los dos lados descartan inconvenientes a futuro, porque han quedado algunos resquemores que los abogados están tratando de limar.

--También es cierto que este conflicto no beneficiaba a ninguna de las dos empresas.

--Por lo pronto, al menos hasta que termine el verano, vas a encontrar en las góndolas esa línea de bebidas. Lo curioso es que, por ejemplo, en Necochea y en Mar del Plata encontrás esos productos.

--Porque el problema puntual es con la embotelladora que provee a la zona Sur del país, que está radicada en Córdoba pero es de capitales chilenos. Por eso, en los partidos de la costa, nunca se detuvo la provisión.

--Los que dieron cátedra de inexistencia de grieta fueron los jóvenes de la UIBB, que se armaron un festejo multitudinario y multisectorial para cerrar este atípico año.

--Sin dudas. Sin ir más lejos, del encuentro participaron el intendente Héctor Gay, empresarios, gremialistas, políticos de distintos partidos y otras personalidades tanto de Bahía Blanca como de la región.

--Según me comentan, la institución espera para el 2022 fortalecer la cantidad de asociados y seguir dándoles herramientas a los jóvenes emprendedores para que se puedan desarrollar exitosamente en el ámbito empresarial.

--El crecimiento de ellos es también el crecimiento del empleo en la ciudad y la región

--¿Hubo alguna novedad con la cancha de césped sintético de Olimpo?

--Por lo pronto, sigue en los galpones del puerto. Pero, según me comentaron, no la instalarán en el predio del Club Teléfonos, tal como estaba previsto y para lo cual se habían desarrollado los trabajos de compactación del suelo antes de que surgieran las diferencias con la empresa proveedora, que incluso terminó en el ámbito judicial.

--Me acuerdo de toda esa polémica. Pero si no la colocan allí, ¿dónde?

--Aquí está el dato interesante. Porque yo pregunté lo mismo. Y la respuesta fue que no me sorprenda que, en pocos días, Olimpo tuviera novedades respecto a un macizo propio en las afueras de la ciudad.

--¿Qué me contás del proyecto que incluye a Bahía como una alternativa de capital de provincia?

--Si te referís a la propuesta de Esteban Bullrich, Enrique Morad y Jorge Colina, te digo que es un tema del que ya se habló muchísimas veces y jamás se concretó. En este caso puntual, plantean dividir el territorio bonaerense en 5 provincias.

--¿Cómo se dividirían?

--Buenos Aires del Norte (con capital en San Nicolás), Buenos Aires del Sur (con capital en Bahía) y Buenos Aires Atlántica (con capital en Mar del Plata). Las otras dos surgirían de la división del conurbano, que serían la Provincia de Lujan (con capital en Luján), con los partidos del norte y noroeste del conurbano, y la Provincia del Río de la Plata (con capital en La Plata) conformado por los partidos del sudoeste y sur del conurbano.

--Supongo que esta reformulación territorial lleva a un replanteamiento de la coparticipación federal de impuestos.

--Claro, pero sería la oportunidad de resolver la inequidad que la provincia de Buenos Aires sufre con la actual coparticipación. Y también para cambiar las reglas en la relación Nación y provincias para mejorar los incentivos a favor del desarrollo.

--En ese tren, ¿te enteraste del ránking de transparencia fiscal que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública?

--Más allá que Bahía Blanca está en el grupo de cumplimiento “medio”, lo más llamativo es que apenas 21 de los 135 distritos bonaerenses alcanzaron el nivel máximo.

--¿De nuestra zona hay alguno?

--En el grupo de privilegio aparecen Coronel Suárez y Saavedra, que llegaron al máximo de 100 puntos. Luego aparecen Villarino (85), Monte Hermoso (80) y Coronel Rosales (75). Bahía Blanca alcanzó los 68 puntos.

--¿Qué toman en cuenta para hacerlo?

--Este informe se hace desde 2018 y se realizan monitoreos periódicos para motivar el cumplimiento de la legislación que propone que las comunas publiquen sus presupuestos y la ejecución de los mismos, entre otros datos financieros.

--¿Te enteraste que tendremos representante local en la 70 edición de Miss Universo?

--El título se define hoy, a las 21, en el “Universe Arena en Eliat”, de Israel. Y parece que nuestra Julieta García está considerada entre las grandes candidatas.

--¿Tenés algún dato de ella?

--Obviamente, si es la sobrina del jefe de Fotografía de “La Nueva”. Tiene 22 años y estudió ballet durante 12 años en la Escuela de Danza local. Fue al Jardín Nº 902, realizó la primaria en la Escuela 4 y la secundaria en el ex Colegio Nacional.

--¿Nunca se fue para seguir modelaje?

--No. Incluso, actualmente vive con su familia en pleno centro de Villa Mitre, cursa tercer año de la licenciatura de psicología en la Unisal y desde los 13 años colabora en Acción Católica de la Iglesia Catedral. No te hagas ilusiones, porque hace 5 años que está de novia con Nicolás Pérez.

--¿Qué tenés del ámbito judicial?

--Vos mencionaste hace un tiempo la creación de la mesa interfueros que se organizó en Bahía y que ya lleva al menos dos encuentros para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Bueno, me llegaron detalles de una carta que todos los presidentes de las Cámaras Federales del país, incluyendo la doctora Mónica Fariña, de Bahía Blanca, le enviaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para que el tema "sea visibilizado y trasladado a la agenda pública nacional".

--Hoy es un problema grave en la provincia de Santa Fe, pero ningún distrito escapa a este flagelo.

--Así es. La carta alude a ese territorio, y en particular a Rosario, que vive una "situación de extrema gravedad", con más del doble de la media del nivel nacional de homicidios y la mayoría relacionados con "contiendas narco y delitos conexos", lo que casi lleva a "naturalizar esta crisis de inseguridad" que "aumenta el poder de las mafias y reduce la capacidad del Estado para enfrentarlos", dicen en la misiva, que también marca un preocupante panorama en cuanto a recursos e infraestructura.

--¿Por ejemplo?

--Que hace 30 años que no se crea un juzgado federal en Rosario y más de 40, en el caso de fiscalías, mientras que la delincuencia organizada se multplicó. Que tampoco hay cárceles federales en esa provincia y que existe un 35% de vacantes en todos los cargos judiciales.

--Es una lucha desigual.

--Además remarcaron que faltan renovar equipos informáticos y tecnológicos y, a modo de muestra, destacaron que en Santa Fe no existen cromatógrafos gaseosos, un equipo vital para realizar las pericias químicas y determinar la pureza de la droga secuestrada. También carecen de herramientas suficientes para peritar los celulares secuestrados.

--Si así están en el foco del conflicto...

--El resto de los distritos pretende que el delito organizado no avance con la misma intensidad que en Rosario y por eso le piden a la Corte que adopte medidas "impostergables". Un juez me decía que acá estamos lejos de ese panorama pero que "no nos podemos dormir" y me comentaba que hay fiscales que en Rosario usan chaleco antibala hasta para atender el delivery en su domicilio particular, como en las películas.

--De terror.

--Esperemos poder seguir viviendo aquí con relativa armonía, más allá que camaristas locales le hicieron llegar al ministro de Justicia Martín Soria la inquietud por la reiteración de atentados e intimidaciones en la ciudad, otro tema que perturba la paz social.

--¿Nos vamos a festejar?

--Si te pone contento ganar la Copa Argentina...

--Percibo que no viste el emotivo discurso que dio Esteban Bullrich al renunciar a su banca en el Senado de la Nación, al instar a la unión de todos los argentinos y dejar las diferencias de lado en pos de un país mejor.

--Tenés razón. Vamos que el asado lo pago yo...