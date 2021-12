Liniers juega mal y gana igual: sin duda “está benditamente condenado al éxito”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito”.

La frase del cantautor, poeta y filósofo argentino Facundo Cabral me permitió encontrar la punta del ovillo para poder desenredar el torbellino de ideas y conceptos que te genera Liniers en un ratito. Perdía 2-0, la estaba pateando mal, pero entre los 41 y 47 minutos del segundo tiempo lo dio vuelta, imponiéndose 3-2 para hilvanar su séptimo triunfo al hilo y estirar a 12 encuentros su racha sin derrotas.

No tengo otra opción, debo empezar por el principio, por el primer pensamiento que me cruzó la cabeza de lado a lado tras el pitazo final del árbitro Sebastián Navarro, esta tarde en cancha de San Francisco: “definitivamente este equipo de Liniers está condenado al éxito”.

No existe otra explicación posible. Ni los propios jugadores del Chivo podían creer lo que habían logrado después de haber jugado tan mal frente a un rival, Huracán, que unió cuerpo, alma y espíritu para ser superior pese a que ya estaba eliminado de este encarnizado torneo Regional Amateur.

Más allá del que el resultado no le cambiaba ninguna ecuación al albinegro de la avenida, porque el domingo (última fecha del Grupo 2) el empate ante Bella Vista le alcanzará para pasar de fase, un traspié le hubiese trastocado algún cable de la motivación y le estaría avisando que frenar a tiempo es prevenir un choque inesperado.

A rigor de verdad, en 85 minutos de juego, el Globito lo hizo polvo. Con tracción en todas las líneas, tapando huecos, moviendo la pelota con toques cortos y con el dolor a cuestas de haber perdido la final cuatro días antes, el del bule desencantó al Liniers intenso, gravitante y posesivo.

Con un penal que fue, el de White se puso en ventaja, que estiró a los 34 del complemento con una “bomba” del capitán Navarro, el mismo que había convertido desde los 12 pasos.

En la jugada del penal surgieron varias dudas: la infracción de Alberione sobre Antognoli fue fuerte, con uso desmedido de la fuerza, pero el juez principal no lo amonestó porque la interpretación de la regla ahora habla de la supresión del “doble castigo”, es decir si es penal no hay amarilla. Además, el 5 de Huracán iba con el balón hacia afuera, no estaba dentro del famoso “embudo” orientado hacia el arco y el foul del 4 albinegro no interrumpió una oportunidad manifiesta de gol. Excelente interpretación de Navarro, al que tal vez le faltó firmeza y levantar un poco la voz ante protestas reiteradas y muchas veces sin sentido.

Cuando los orientados por Mauro Brunelli (ayudante del renunciante entrenador Gustavo Echaniz, quien estaba en la cancha, y si estaba, ¿por qué no dirigió y se despidió prestando servicio como DT?, pregunta que se hicieron varios) intercalaron los sectores de presión, el flamante monarca de la Liga del Sur, que nunca había logrado asociar volantes con delanteros, se quedó sin sorpresa y, por consiguiente, sin peso en el área enemiga.

Los ingresos de Soto Torres, Lefiñir y Onorio despabilaron a un Chivo enchivado, aunque fue Huracán el que bajó la guardia, el que permitió un atropello sorpresivo y sin razón. Sin energía y con la mente pidiendo a gritos que termine el año, el Globo reventó y perdió casi hasta la dignidad en 6 minutos.

Se fue del Regional Amateur sin puntos y no pudo consagrarse en el certamen local, pero algo aprendió: con Liniers no te podés relajar, al menos con este Liniers, que parece que está “benditamente condenado al éxito”.

La síntesis

Huracán 2 (4-2-3-1)

Alonso 4

Tanner 5

Der 5

Osinaga 6

Lloyd 5

Dambolena 6

Antognoli 6

Parra 7

F.. Guzmán 5

Navarro (c) 7

Garone 6

DT: Mauro Brunelli

Liniers 3 (4-1-3-2)

Partal 4

Alberione 7

Laumann 6

G. Aguirre 4

Benevídez 5

Tridico 4

Barez 5

T. Pérez 5

Ullua 3

Bulgarelli 4

Acosta (c) 5

DT: Nicolás Ballestero

PT. Gol de Navarro (H), de penal, a los 18m.

ST. Goles de Navarro (H), a los 34m.; Benavídez (L), a los 41m.; Laumann (L), a los 44m. y Soto Torres (L), a los 47m.

Cambios. 64m. Cabral (4) por F. Guzmán y Siamparelli (3) por Garone, 78m. Otondo por Dambolena y M. Gómez por Lloyd y 84m. F. Díaz por Parra, en Huracán; 60m. SOTO TORRES (8) por Tridico, 79m. Onorio por Ullua y Lefiñir por Bulgarelli, en Liniers.

Amonestados. Dambolena (9m.), Garone (22m.), Lloyd (53m.) y Der (61m.), en Huracán; Alberione (51m.) y G. Aguirre (70m.), en Liniers.

Arbitro. Sebastián Navarro (8).

Cancha. San Francisco (8).