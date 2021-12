Marta Cohen: "¿Por qué sucedió ómicron? Por la inequidad, el mundo no es solidario"

La médica patóloga Marta Cohen, que reside en el Reino Unido, habló esta mañana por LU2 sobre la variante ómicron, la nueva ola de coronavirus que se extiende por Europa y la vacunación.

Consideró que "está bien que [esta nueva variante] merezca respeto porque es muy contagiosa, aunque dentro de un par de semanas recién se va a saber si es más letal o no. Los síntomas que se están advirtiendo en Sudáfrica son diferentes: no hay pérdida de gusto y olfato, pero sí hay dolor de cabeza, taquicardia, cansancio, un poquito de tos y de fiebre".

"A pesar de que esta variante hoy es el 90 % en Sudáfrica, no han aumentado las muertes. Piensan que puede ser más contagiosa pero no necesariamente más letal, cosa que dentro de todo es bueno. Hay que esperar dos semanas para esto", insistió la médica.

Y remarcó que "mientras tanto hay que extremar las medidas de precaución, como uso de barbijo, distanciamiento social, porque es muy posible que las vacunas sean mucho menos eficientes porque este virus muestra 50 mutaciones. Los anticuerpos de las vacunas o por una infección previa podrían no reconocer a esta variante".

En ese sentido, explicó que "las vacunas están formando anticuerpos contra un virus original de 2019 que ya no existe. Entonces no hay duda de que hay que reformular las vacunas".

Ante este escenario, sostuvo desde el Reino Unido que "lo importante es cuidarse y darse la terceras dosis. Acá todas las personas mayores de 18 años van a tener las terceras dosis antes de fin de enero, ese es el objetivo".

Con respecto a la vacunación pediátrica, dijo que "uno tiene que ver el riesgo de una cuestión así de emergencia (tenemos vacunas como la de Pfizer, aprobada de emergencia en fase 3, y otras como Sinopharm, en fase 2) y el beneficio potencial que eso puede producir. El beneficio sería prevenir la muerte, teniendo en cuenta que la mortalidad en esa edad es 2 niños por millón de niños (muy baja). Los otros dos beneficios son: disminuir la transmisión viral cuando hay mucha y evitar que afecte la escolaridad".

"Todas esas situaciones en Argentina no se dan en este momento porque no hay una gran transmisión viral y en el verano no hay escuela —sostuvo y diferenció—; en Europa la transmisión sí es alta y están asistiendo a la escuela".

Luego, se refirió a la situación en Europa e indicó que "hoy la variante dominante es la delta, pero ómicron ya está presente y se estima que va a empezar a pegar, por eso hay tantos controles. En el Reino Unido hay menos contagios pero hay más de un 80 % de los mayores de 12 años vacunados y un 31 % con terceras dosis, por lo que las muertes no son tan altas; pero en Alemania o en Austria, donde un tercio no quería vacunarse, obviamente incide mucho más".

"Esta nueva ola que se extiende por el continente europeo tranquilamente puede darse en Argentina; de hecho, esta nueva variante ya está en Brasil. Hay que planear como si fuese a llegar para que llegue con un efecto disminuido. Si no se planea, puede ser catastrófico. Pero creo importante que se mantenga el barbijo y se avance con la vacunación", resaltó.

Y luego planteó: "¿Por qué sucedió ómicron? Por la inequidad, el mundo no es solidario. Me frustra que estemos en la discusión de vacunar a niños de 3 años, cuya posibilidad de morir es de 2 en un millón, en un momento de alta transmisión de virus en África (que no hay en Argentina ahora), que tienen países donde apenas el 0,4 % de los adultos está vacunado".

"Si no empezamos a tener una visión más amplia, que se extienda a todo el planeta, no vamos a vencer a este virus. Ómicron es fruto del desinterés de los países por la vacunación en África" cerró.