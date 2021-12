Juan María Soto, otro debutante en ascenso: "De no estar clasificado a un resultado así, es algo increíble"

Parece que lo del pibe Ezequiel Roth de a poco empieza a contagiar a sus pares debutantes en el presente Campeonato Estival de Midget 2021/22, que el pasado viernes dejó atrás la tercera función del ciclo veraniego.

No tan joven en edad, ni con la misma cantidad de vueltas sobre un bólido, el cabildense Juan María Soto fue otro, al igual que Roth (esta vez se despachó con victoria en semifinales), de los reconocidos por el público al cabo de una competencia midgística.

En apenas siete carreras (5 del Invernal y las 3 disputadas del Estival), el menor de los hermanos Soto ya se dio el lujo de ganar una serie preliminar, halago no muy común entre los nóveles volantes; a excepción de Roth, quien representa un caso aparte para su condición de joven e “inexperto”.

Más valor para la labor de Soto si consideramos que batallar con la experimentada y aguerrida Leiza Grill durante todas las vueltas, logrando contenerla hasta el banderazo a cuadros.

Si bien fue un parcial lento (el tiempo no le dio para pasar a semifinales), Soto no olvidará la decimotercera batería de la tercera fecha.

“Fue algo totalmente inesperado. El auto tiene un comportamiento tremendo cuando hay piso, pero a mí me cuesta mucho coordinar acelerador y volante cuando se pela la superficie. Por eso lo venía llevando como podía, por suerte los chicos que venían atrás me respetaron mucho. Pero es un auto que te permite equivocarte y corregir muy rápido”, contó.

“Correr no era lo que pensaba. Es más, cuando me dijeron de anotarme en el Estival lo dudé, porque te parás a ver a los de más experiencia y veo que van muy rápido. Yo estando adentro no me doy cuenta qué hago y que no. Pero de no estar clasificado a un resultado así, y en una etapa de aprendizaje, es increíble. Imaginate la felicidad que genera”, cerró.