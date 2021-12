Soria cree que hay vinculación entre la última amenaza en el Frente de Todos y la bomba en La Cámpora

Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, dijo esta mañana que el hecho ocurrido ayer en el local del Frente de Todos "es parte de lo mismo que pasó hace seis meses", en relación a la bomba colocada en La Cámpora el último 25 de mayo.

"Hoy nos vamos a estar juntando con las autoridades judiciales para hablar un poco de esto que nos preocupa a todos los argentinos que estamos mirando lo que sucede en Bahía Blanca: la violencia política e ideológica. Lo que sucedió hace pocas horas creo que tiene algún tipo de vinculación con el hecho que está investigando la Justicia hace más de seis meses", indicó.

En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto, Soria señaló "esperamos que la Justicia actúe; en definitiva, a través de la articulación necesaria entre el ministerio de Seguridad y el de Justicia, pero fundamentalmente son los jueces y los fiscales quien debe llevar adelante y motorizar todas las investigaciones".

Además, sostuvo que Bahía debería contar con laboratorios de criminalística "para acelerar los procesos investigativos".

"Hace dos meses firmamos con los procuradores de todas las provincias argentinas por 150 millones de pesos para reforzar el trabajo de los laboratorios de criminalística forense. Sin lugar a dudas, Bahía Blanca no puede estar afuera de la tecnología que usan todas las provincias argentinas", admitió.

"Históricamente se centralizaron los laboratorios de criminalística en la capital de la provincia de Buenos Aires, esa es la situación que lamentablemente tenemos hoy. Esto tiene que llegar a Bahía precisamente para acelerar los procesos investigativos que tienen que ver con la criminología", subrayó.

Su visita a la ciudad se produce en el marco de una reunión plenaria del Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho Nacionales en el que, entre los temas a tratar, estará el avance de la implementación del convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Justicia de Nación para el fortalecimiento de la enseñanza de la abogacía.

En ese sentido, tanto Soria como Jaime Perczyk, titular de la cartera educativa, firmarán el convenio específico para la puesta en marcha de este programa, junto al Presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, el Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y el Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler.

En otro tramo de la conferencia, Soria respondió sobre el pedido a la Corte para que declare inconstitucionales los cambios que la entonces senadora Cristina Kirchner introdujo en la Magistratura en 2006.

La Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA) pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme un fallo que ordena volver a la composición original del Consejo de la Magistratura de la Nación. En un escrito, la red de ONG que luchan por la independencia de la Justicia, solicitó además ser amicus curiae en la causa y que el máximo tribunal le dé un pronto despacho al expediente que se encuentra en debate desde el 2015.

"No me quiero meter en fallos que todavía nadie vio, pero no deja de llamar la atención que la Corte Suprema, dicen los medios, estaría por sacar un fallo para declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006. Se tomaron un tiempo para darse cuenta que era inconstitucional.... Eso nos hace un poquito de ruido; no al Gobierno sino que nos debería hacer ruido a todos los argentinos", relató.

"Más allá de eso hay que esperar. Principalmente porque desde el ministerio de Justicia nos vamos a estar reuniendo ahora ya que cambió la integración. La Corte Suprema tiene un nuevo presidente, el Dr. Horacio Rosatti, por lo cual hemos solicitado una audiencia formal", completó.