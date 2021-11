Susbielles: "Espero que la Justicia tenga resultados, aunque son nulas las expectativas"

Federico Susbielles, referente del Frente de Todos, dijo esta mañana que la aparición de un "artefacto luminoso" colocado en un nicho de gas en el local partidario de Lavalle 367 "lamentablemente no me sorprende".

"Seis meses después del atentado [en el local de La Cámpora], el avance de la Justicia es nulo; la investigación no ha sido exitosa en lo más mínimo y las cámaras municipales no funcionaban con lo cual, como cualquier hecho no se puede contar con algún dispositivo tecnológico que auxilie la solución. Hay infinidad de amenazas de bomba todo el tiempo en Bahía Blanca, hechos de vandalismo también sin solución y esclarecimiento. No me sorprende esto, siendo bronca y enojo como todos. Espero que la Justicia, en este caso, tenga resultados, aunque son nulas las expectativas", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el también presidente del Consorcio de Gestión del Puerto afirmó que "Bahía Blanca es una ciudad de respeto, queres vivir en un clima de paz y de armonía; hay que reflexionar y tener claro que no nos vamos a dejar amedrentar con este tipo de mensajes".

Casi 2 horas y media después del hallazgo, el artefacto fue detonado sin que se registraran heridos ni daños materiales. El tránsito se mantiene cortado en Lavalle al 300 por el trabajo de los peritos.

"Hay que ser responsables en el uso de la palabra —continuó—. Podemos tener visiones diferentes en el rumbo del país o las formas de relacionarnos, pero acá no debe haber diferencias y debe haber discursos que promuevan el debate en el marco del respeto y la tolerancia".

Susbielles también dijo que "cuando hay gente que con el discurso del odio intenta acumular políticamente, hay mucha gente que se lo toma literalmente y puede ocurrir este tipo de situaciones".

En otro tramo de la entrevista, el excandidato a Intendente manifestó que "en medio de la noche, o de madrugada, es difícil que haya gente circulando y si los dispositivos tecnológicos que tiene el Municipio no funcionan o hay cámaras caídas, empieza a haber espacios liberados en la ciudad".

"En el Parque de Mayo hay vandalismo muy repetidamente y no hay una cámara que pueda identificar quién lo realiza", mencionó.

"La respuesta pobre de la Justicia alimenta a este grupo que nos quiere amedrentar y que no lo logra porque Bahía Blanca es una ciudad distinta, que me genera orgullo. A quienes tenemos responsabilidades no nos hace ningún tipo de mella esta situación. Y la comunidad va a seguir viviendo y apostando por la construcción colectiva y no siendo parte de estos mecanismos retrógrados", subrayó.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que se trate de un "autoatentado" o consecuencia de internas en el Frente de Todos, Susbielles respondió: "Los que dicen eso que vengan a casa, que vengan que cada vez que pasa un hecho de este tipo tenemos que mudar a la nena que vive en el cuarto de atrás, que venga a vivir con nosotros a ver lo que se siente".

"Y les diría que no hablen pavadas", completó.